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    Сабо: Мілевський не потрібен збірній України

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    Артем Мілевський&nbsp; - Сабо: Мілевський не потрібен збірній України
    Артем Мілевський 
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    Колишній тренер національної команди не бачить в ній місце для чемпіона Білорусі

    Колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо поділився думкою щодо можливості повернення в національну команду нападника Артема Мілевського, який щойно виграв чемпіонат Білорусі в складі «Динамо-Брест».

    Тренер не бачить місця в національній команді для колишнього гравця київського «Динамо».

    «У жодному випадку Мілевський не підсилив би збірну. У нас чудова команда, в якій повний лад. Скільки йому років? 34. У нас зібрані молоді гравці. Давайте міняти Яремчука на Мілевського. Яремчук забиває практично щоматчу за «Ґент». Він росте. Навіщо тягнути гравців, яким за 30? Час Мілевського пройшов. Він був чудовим футболістом з прекрасним майбутнім, та не скористався ним», - передає слова Сабо Footboom.

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    Нагадаємо, збірна України фінішувала першою в кваліфікаційній групі чемпіонату Європи 2020 року випередивши Португалію та Сербію.

    «Динамо-Брест» з Мілевським у складі вперше в історії вибороло чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Динамо» Євро-2020 Артем Мілевський Йожеф Сабо ФК «Динамо» (Брест)
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