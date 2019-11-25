Сабо: Мілевський не потрібен збірній України



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Артем Мілевський Твіттер

Колишній тренер національної команди не бачить в ній місце для чемпіона Білорусі

Колишній тренер збірної України з футболу Йожеф Сабо поділився думкою щодо можливості повернення в національну команду нападника Артема Мілевського, який щойно виграв чемпіонат Білорусі в складі «Динамо-Брест».

Тренер не бачить місця в національній команді для колишнього гравця київського «Динамо».

«У жодному випадку Мілевський не підсилив би збірну. У нас чудова команда, в якій повний лад. Скільки йому років? 34. У нас зібрані молоді гравці. Давайте міняти Яремчука на Мілевського. Яремчук забиває практично щоматчу за «Ґент». Він росте. Навіщо тягнути гравців, яким за 30? Час Мілевського пройшов. Він був чудовим футболістом з прекрасним майбутнім, та не скористався ним», - передає слова Сабо Footboom.

Нагадаємо, збірна України фінішувала першою в кваліфікаційній групі чемпіонату Європи 2020 року випередивши Португалію та Сербію.

«Динамо-Брест» з Мілевським у складі вперше в історії вибороло чемпіонський титул, перервавши 13-річну гегемонію БАТЕ.