Саудівська Аравія націлилася на суперзірку чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Саудівська Аравія націлилася на суперзірку чемпіонату Англії
Мохамед Салах цього разу справді розглядає переїзд на Близький Схід
Фото: Reuters

Суверенний фонд королівства не шкодуватиме коштів на дворазового переможця Прем'єр-ліги

Нападник англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах розпочав перемовини з аравійським «Аль-Іттіхадом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Foot Mercato.

Аравійський клуб відновив інтерес до єгиптянина після зриву переговорів торік. Місцеві функціонери давно накинули оком на Салаха. У ньому Суверенний фонд Саудівської Аравії (власник провідних клубів країни) бачить заміну нинішньому поколінню зірок чемпіонату з Кріштіану Роналду та Карімом Бензема на чолі.

У порівнянні з минулим роком змінилася і позиція Салаха. У 2025 році пріоритетом нападника залишалися виступи за «Ліверпуль». Зрештою, результативність у минулому сезоні дозволила єгиптянину підписати контракт до літа 2027 року.

Конфлікт Мохамеда Салаха з «Ліверпулем»

Непереконливі результати мерсисайдців у нинішньому сезоні змусили головного тренера Арне Слота до кадрових висновків. Наприкінці листопада-на початку грудня Салах тричі поспіль розпочав поєдинки на лаві запасних. Лише одного разу він вийшов на поле.

На втрату статусу основного єгиптянин відреагував публічно. Він дав інтерв'ю, у якому розкритикував клуб і тренерський штаб. Зокрема, Салах заявив, що його роблять цапом-відбувайлом у кризовий період.

«Ліверпуль» відреагував на критику вольовим рішенням усунути нападника від команди. Утім, пропустив Салах лише матч Ліги чемпіонів проти міланського «Інтера». Згодом сторони залагодили конфлікт.

Спадщина Мохамеда Салаха в «Ліверпулі»

Єгиптянин перебрався на «Енфілд» у 2017 році. Італійська «Рома» отримала за нападника 42 млн євро.

У першому же сезоні Салах став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії. Згодом таке досягнення встановив ще тричі. На другий рік він виграв із «Ліверпулем» Лігу чемпіонів, а на третій – Прем'єр-лігу.

Загалом у колекції трофеїв Салаха в Англії два титули АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії, Суперкубок УЄФА та трофей Клубного чемпіонату світу 2019 року. Двічі він був визнаний футболістом сезону Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Саудівської Аравії опинився під ризиком втрати п'ятиразового володаря «Золотого м’яча» Роналду. Португалець незадоволений фаворитизмом щодо «Аль-Хіляля». Конкурент команди португальця витратив значно більше грошей на трансфери.

На початку лютого «Аль-Хіляль» несподівано підписав контракт з іншим володарем «Золотого м’яча» – згаданим раніше Бензема. Натомість «Аль-Наср» Роналду взимку не витратив на підсилення складу ані цента. У турнірній таблиці команди розділяє одне очко на користь нового клубу французького форварда.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Саудівська Аравія Мохамед Салах Ліверпуль

