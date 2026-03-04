Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток
Протягом року учасниці проєкту здобували нові знання та практичні вміння

Тренування проходили з використанням ігрової методики програми, заснованої на сюжетах мультфільмів Disney

На базі тернопільської школи № 11 було реалізовано черговий цикл проєкту УЄФА Плеймейкерс, що впроваджується Українською асоціацією футболу спільно з Асоціацією футболу Тернопільщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Ініціативу також підтримала Футбольна академія «Тернопіль».

Заняття під керівництвом тренерів Сергія Харчука та Ірини Логінської були спрямовані на розвиток і вдосконалення навичок юних футболісток. Протягом року учасниці проєкту здобували нові знання та практичні вміння, працюючи в позитивній і мотивуючій атмосфері за участю волонтерів ФА «Тернопіль».

Тренування проходили з використанням ігрової методики програми, заснованої на сюжетах мультфільмів Disney «Суперсімейка-2» та «Енканто», що сприяло зацікавленості дівчат і кращому засвоєнню матеріалу.

За словами Сергія Харчука, реалізація програми стала важливим кроком у розвитку дівочого футболу в Тернополі та підтвердила ефективність формату УЄФА Плеймейкерс на регіональному рівні.

Цілі програми УЄФА Плеймейкерс, яка впроваджується Українською асоціацією футболу:

  • ознайомити дівчат з футболом, створивши для них середовище, у фокусі якого розваги, друзі та футбол;
  • впровадити новий індивідуальний тренерський підхід, який використовує уяву (натхненну історіями та персонажами Діснея) як інструмент для тренування та набуття навичок гри у футбол;
  • вдосконалити життєві навички дівчаток, основні навички руху та навчити основам футболу, щоб виховати прихильність до футболу на все життя.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: Тернопільщина Тернопіль НОВИНИ ФУТБОЛУ УЄФА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жеремі Жаке прагне позбутися проблем зі здоров'ям
Коштовний новачок «Ліверпуля» буде прооперований до дебюту в Англії
Вчора, 19:15
Ілля Забарний став основним у чемпіонаті Франції
Забарний відреагував на успішне повернення до основи ПСЖ
2 березня, 14:16
Андрій Ярмоленко невдовзі може переписати історію Прем'єр-ліги
Ярмоленко наздогнав ексзірку «Шахтаря» в списку бомбардирів УПЛ усіх часів
27 лютого, 22:00
Тібо Куртуа вирішив бути функціонером
Конкурент Луніна став співвласником клубу із сусіднього чемпіонату
19 лютого, 17:29
Польська «Ягеллонія» готується до дебютної дуелі з італійським клубом
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій Реклама
19 лютого, 14:50
Генріх Мхітарян сфокусований на виступах за «нерадзуррі»
Вічний рекордсмен УПЛ відмовився грати за збірну
17 лютого, 19:25
Маліновський продовжує забивати у Серії А
Маліновський у третій грі поспіль відзначився забитим м’ячем за «Дженоа»
8 лютого, 13:02
Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами перед матчем проти «Нанта»
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
6 лютого, 18:54
Сергій Кривцов провів за збірну України 34 матчі
Ексгравець збірної України запускає власну футбольну агенцію
4 лютого, 16:47

Новини

«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
«Баварія» знайшла запасний варіант на випадок втрати бомбардира – ЗМІ
Панчук набрала 13 очок у грі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Панчук набрала 13 очок у грі чемпіонату Словаччини з баскетболу
У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток
У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток
«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії
«Реал» знайшов нового кандидата у тренери в Італії
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло

Новини

Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00
Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
2 березня, 16:37

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua