У тернопільській школі був реалізований проєкт УЄФА для юних футболісток

На базі тернопільської школи № 11 було реалізовано черговий цикл проєкту УЄФА Плеймейкерс, що впроваджується Українською асоціацією футболу спільно з Асоціацією футболу Тернопільщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Ініціативу також підтримала Футбольна академія «Тернопіль».

Заняття під керівництвом тренерів Сергія Харчука та Ірини Логінської були спрямовані на розвиток і вдосконалення навичок юних футболісток. Протягом року учасниці проєкту здобували нові знання та практичні вміння, працюючи в позитивній і мотивуючій атмосфері за участю волонтерів ФА «Тернопіль».

Тренування проходили з використанням ігрової методики програми, заснованої на сюжетах мультфільмів Disney «Суперсімейка-2» та «Енканто», що сприяло зацікавленості дівчат і кращому засвоєнню матеріалу.

За словами Сергія Харчука, реалізація програми стала важливим кроком у розвитку дівочого футболу в Тернополі та підтвердила ефективність формату УЄФА Плеймейкерс на регіональному рівні.

Цілі програми УЄФА Плеймейкерс, яка впроваджується Українською асоціацією футболу:

ознайомити дівчат з футболом, створивши для них середовище, у фокусі якого розваги, друзі та футбол;

впровадити новий індивідуальний тренерський підхід, який використовує уяву (натхненну історіями та персонажами Діснея) як інструмент для тренування та набуття навичок гри у футбол;

вдосконалити життєві навички дівчаток, основні навички руху та навчити основам футболу, щоб виховати прихильність до футболу на все життя.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)