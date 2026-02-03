Бензема змінив клуб у Саудівській Аравії

«Аль-Хіляль» посилився володарем Золотого м'яча-2022 Карімом Бензема

Центральний нападник Карім Бензема залишив «Аль-Іттіхад» заради «Аль-Хіляля». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

За попередніми даними, «Аль-Хіляль» виклав за Бензема €25 млн. У липні 2023 року «Аль-Іттіхад» підписав нині 38-річного француза на правах вільного агента. Тоді він попрощався з мадридським «Реалом» після 14 років у клубі.

З «Аль-Іттіхадом» володар Золотого м'яча-2022 виграв чемпіонат і Кубок Саудівської Аравії у сезоні-2024/25. На рахунку Бензема 54 гола й 17 асистів у 83-х матчах за вже колишній для нього клуб.

Причиною трансферу француза вважається конфлікт, що виник на тлі обговорень потенційного нового контракту. «Аль-Хіляль» у свою чергу підписав із гравцем розраховану до кінця червня 2027 року угоду.

Раніше повідомлялося, що співвітчизник і вже колишній одноклубник Бензема може повернутися до Європи.