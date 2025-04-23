«Вічний сад»: Саудівська Аравія анонсувала новий мегапроєкт

Саудівська Аравія повідомила про початок будівництва ще одного курорту на узбережжі Червоного моря під назвою Laheq

Новий курорт Laheq, названий «Вічним садом» через пишну рослинність, розкинеться на архіпелазі з 90 островів у західній частині Саудівської Аравії. Як передає «Главком», про це пише New Atlas.

«Курорт площею 400 гектарів, спроєктований відомою британською студією Foster+Partners, зосередиться навколо штучної круглої конструкції діаметром 800 метрів, що лежить на воді. Тут збудують розкішні апартаменти, готелі, торгові площі, розважальні зони, поля для гольфу та пристані для яхт», – пишуть журналісти.

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«Мешканці та гості запрошені до справжнього саду, що впливає на всі органи чуття і вражатиме панорамними краєвидами на чудові околиці», – коментує архітектор, засновник Foster + Partners Норман Фостер.

Як пише New Atlas, у іншому місці курорту буде ще більше розкішних резиденцій, принаймні деякі з яких будуть зроблені з дерева, а також ринок, торгові площі, розважальні зони, поле для гольфу та пристань для яхт на 115 причалів. Велика увага також приділяється оздоровленню і водним видам спорту, включаючи дайвінг. Щоб відвідувачі могли відвідати четвертий за величиною бар’єрний риф і побачити більше 2000 унікальних видів риб.

Команда архітекторів також прагне перетворити цю територію на відокремлений простір з мінімальним впливом на довкілля. «Генеральний план зберігає природні екосистеми по периметру острова, дозволяючи їм розвиватися без втручання з боку людини», йдеться у матеріалі.

Цікаво, що Laheq буде оснащений системами рециркуляції води для зрошення, зеленими дахами, навісами та альтанками – все це покликане підвищувати рівень теплового комфорту та сприяти доброму самопочуттю.

Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдельазіз бен Салман оголосив про відкриття 14 нових покладів нафти та газу у Східній провінції королівства та у пустелі Руб-ель-Халі.

Нагадаємо, Саудівська Аравія розпочала реалізацію одного з найамбіційніших проєктів у світі – будівництва 170-кілометрового мегаполісу The Line.