Саудівська Аравія на три роки забронювала Суперкубок Іспанії з футболу
Суперкубок Іспанії з футболу
Фейсбук
Перший розіграш відбудеться в січні 2020 року
Суперкубок Іспанії з футболу три найближчі роки розігруватиметься в Саудівській Аравії. Про це повідомила прес-служба Федерації футболу Іспанії.
Розіграш трофею в іншій країні проводиться з метою популяризації іспанського футболу в ході боротьби країни за право проведення чемпіонату світу 2030 року.
Раніше повідомлялося, що формат Суперкубка зазнав змін. Відтепер він проводитиметься за схемою Фіналу чотирьох.
У січні 2020 року боротьбу в півфіналі оновленого турніру розпочнуть «Барселона» - «Атлетико» та «Валенсія» - «Реал».
Саудівська Аравія виплатить іспанській федерації 120 мільйонів євро за три роки. Також господарі змагань дозволять вільний доступ на стадіони жінкам.