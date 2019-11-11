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    Саудівська Аравія на три роки забронювала Суперкубок Іспанії з футболу

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    Суперкубок Іспанії з футболу - Саудівська Аравія на три роки забронювала Суперкубок Іспанії з футболу
    Суперкубок Іспанії з футболу
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    Перший розіграш відбудеться в січні 2020 року

    Суперкубок Іспанії з футболу три найближчі роки розігруватиметься в Саудівській Аравії. Про це повідомила прес-служба Федерації футболу Іспанії.

    Розіграш трофею в іншій країні проводиться з метою популяризації іспанського футболу в ході боротьби країни за право проведення чемпіонату світу 2030 року.

    Раніше повідомлялося, що формат Суперкубка зазнав змін. Відтепер він проводитиметься за схемою Фіналу чотирьох.

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    У січні 2020 року боротьбу в півфіналі оновленого турніру розпочнуть «Барселона» - «Атлетико» та «Валенсія» - «Реал».

    Саудівська Аравія виплатить іспанській федерації 120 мільйонів євро за три роки. Також господарі змагань дозволять вільний доступ на стадіони жінкам.

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