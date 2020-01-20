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    Семиразовий чемпіон України встановив рекорд у вищій баскетбольній лізі (відео)

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    Матч&nbsp;&laquo;Політехнік&raquo; - &laquo;Маріуполь&raquo;&nbsp; - Семиразовий чемпіон України встановив рекорд у вищій баскетбольній лізі (відео)
    Матч «Політехнік» - «Маріуполь» 
    YouTube

    42-річний Олександр Скутельник забив переможний баззер-бітер в матчі проти «Політехніка»

    Семиразовий чемпіон України в складі «Азовмашу» Олександр Скутельник забив вирішальний м’яч на останній секунді виїзного поєдинку «Маріуполя» в вищій баскетбольній лізі проти харківського «Політехніка».

    42-річний захисник, який також є директором клубу, встановив рекорд результативності сезону в вищій лізі. За 37:37 ігрового часу він набрав 36 очок (7/12 двоочкових, 5/8 триочкових, 7/10 штрафних), 6 підбирань, 2 передачі.

    На останній секунді матчу за рахунку 74:74 Скутельник влучив з-за дуги, забезпечивши команді перемогу – 77:74.

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    баскетбол БК Азовмаш Олександр Скутельник
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