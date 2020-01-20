Семиразовий чемпіон України встановив рекорд у вищій баскетбольній лізі (відео)



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Матч «Політехнік» - «Маріуполь» YouTube

42-річний Олександр Скутельник забив переможний баззер-бітер в матчі проти «Політехніка»

Семиразовий чемпіон України в складі «Азовмашу» Олександр Скутельник забив вирішальний м’яч на останній секунді виїзного поєдинку «Маріуполя» в вищій баскетбольній лізі проти харківського «Політехніка».

42-річний захисник, який також є директором клубу, встановив рекорд результативності сезону в вищій лізі. За 37:37 ігрового часу він набрав 36 очок (7/12 двоочкових, 5/8 триочкових, 7/10 штрафних), 6 підбирань, 2 передачі.

На останній секунді матчу за рахунку 74:74 Скутельник влучив з-за дуги, забезпечивши команді перемогу – 77:74.

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