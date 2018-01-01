Сергій Бубка-молодший замінить Марченка в складі України на Кубок Девіса
- Сьогодні, 20:55
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Останній раз за збірну Бубка грав в 2014 році
Український тенісист Сергій Бубка-молодший зіграє проти Швеції на Кубку Девіса замість Іллі Марченка, який проходить відновлення після операції на плечі.
Свій останній матч Бубка провів у квітні 2016 року у ф'ючерси у Франції в парному розряді разом з Сергієм Стаховським.
Вперше за збірну Сергій зіграв в 2005 році і провів лише 20 матчів.
Таким чином, 30-річний тенісист отримає нагороду за відданість Кубку Девіса (Commitment Award), яку вручають тенісистам, що зіграв в як мінімум 20 матчевих протистояннях своєї збірної.
Ця нагорода також є у Сергія Стаховського.
Останній раз за збірну Бубка грав в 2014 році в плей-офф Світової групи проти Бельгії (2:3).
Також на Кубку Девіса зіграють Сергій Стаховський Артем Смирнов, Денис Молчанов і Олексій Крутих.
У разі перемоги над Швецією 6-8 квітня Україна зіграє зі збірною Португалії за право вийти у плей-офф Світової групи Кубка Девіса.
Джерело: ua.tribuna.com