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    Сестри Кіченок вийшли у фінал парного розряду тенісного турніру в Сан-Хосе

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    Сестри Надія та Людмила Кіченок - Сестри Кіченок вийшли у фінал парного розряду тенісного турніру в Сан-Хосе
    Сестри Надія та Людмила Кіченок

    Матч тривав 1 годину і 28 хвилин

    Cестри Надія і Людмила Кіченок вийшли у фінал парного турніру серії WTA Premier в Сан-Хосе.

    У півфіналі українки обіграли Міхаелу Бузернеску (Румунія) і Хізер Вотсон (Великобританія).

    Матч тривав 1 годину і 28 хвилин.

    Mubadala Silicon Valley Classic – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Сан-Хосе, США

    Призовий фонд: $799,000

    Півфінал парного розряду

    Надія Кіченок / Людмила Кіченок (Україна) - Бузернеску / Востон (Румунія / Великобританія) - 6:4, 3:6, 10:8

    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок
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