Сестри Кіченок вийшли у фінал парного розряду тенісного турніру в Сан-Хосе
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Розсилка
Сестри Надія та Людмила Кіченок
Матч тривав 1 годину і 28 хвилин
Cестри Надія і Людмила Кіченок вийшли у фінал парного турніру серії WTA Premier в Сан-Хосе.
У півфіналі українки обіграли Міхаелу Бузернеску (Румунія) і Хізер Вотсон (Великобританія).
Матч тривав 1 годину і 28 хвилин.
Mubadala Silicon Valley Classic – 2018
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Сан-Хосе, США
Призовий фонд: $799,000
Півфінал парного розряду
Надія Кіченок / Людмила Кіченок (Україна) - Бузернеску / Востон (Румунія / Великобританія) - 6:4, 3:6, 10:8