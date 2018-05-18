«Севілья» готова продати свого півзахисника київському «Динамо»?

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Хорхе Карраскаль. Фото ФК «Карпати»

Хавбек може влітку не повернутися в «Севілью» по закінченню оренди

Хавбек «Карпат» Хорхе Карраскаль може влітку не повернутися в «Севілью» по закінченню оренди.

Про це повідомляє ED.

«Севілья» зацікавлена в продажу Карраскаля, на якого сама не розраховує.

Повідомляється, що можливим покупцем 19-річного колумбійця є «Динамо».

Про це була інформація раніше.

У поточному сезоні Карраскаль провів 22 матчі, забив 6 голів і зробив 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що одразу троє «карпатівців» будуть змушені пропустити останній тур чемпіонату України, у якому «зелено-білі» гратимуть проти кам'янської «Сталі».