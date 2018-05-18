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    «Севілья» готова продати свого півзахисника київському «Динамо»?

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    <span>Хорхе Карраскаль. Фото ФК &laquo;Карпати&raquo;</span>
    Хорхе Карраскаль. Фото ФК «Карпати»

    Хавбек може влітку не повернутися в «Севілью» по закінченню оренди

    Хавбек «Карпат» Хорхе Карраскаль може влітку не повернутися в «Севілью» по закінченню оренди.

    Про це повідомляє ED.

    «Севілья» зацікавлена в продажу Карраскаля, на якого сама не розраховує.

    Повідомляється, що можливим покупцем 19-річного колумбійця є «Динамо».

    Про це була інформація раніше.

    У поточному сезоні Карраскаль провів 22 матчі, забив 6 голів і зробив 2 асисти.

    Раніше повідомлялося, що одразу троє «карпатівців» будуть змушені пропустити останній тур чемпіонату України, у якому «зелено-білі» гратимуть проти кам'янської «Сталі».

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