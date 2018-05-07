«Шахтар» цікавиться футболістом з чемпіонату Мальти

Мова йде про вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Вірано

«Шахтар» проявляє інтерес до вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Ніколаса Вірано, який у поточному сезоні виступав у чемпіонаті Мальти. Про це повідомляє Calciomercato.com. «Гірники» поряд з «К'єво» лише проявляють цікавість до 18-річного футболіста, тоді як «Дженоа» вже робить кроки щодо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гонсало Вірано (праворуч). Фото maltatoday.com.mt

Мова йде про вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Вірано

«Шахтар» проявляє інтерес до вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Ніколаса Вірано, який у поточному сезоні виступав у чемпіонаті Мальти.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

«Гірники» поряд з «К'єво» лише проявляють цікавість до 18-річного футболіста, тоді як «Дженоа» вже робить кроки щодо можливого трансферу.

За інформацією джерела, «грифони» запросили аргентинця на перегляд у Примаверу, за підсумками якого ухвалять рішення про його підписання.

Також напередодні центральний півзахисник, орієнтований на атаку, разом зі своїм агентом Паоло Палермо відвідав поєдинок Серії А «Дженоа» - «Фіорентина» (2:3).

У сезоні, що завершується, Гонсало Ніколас Вірано виступав за мальтійський «Сенглея Атлетик», забивши шість голів і зробивши п’ять асистів у 22 матчах, передає sportarena.com.

За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, аргентинець коштує 50 000 євро.

Раніше була інформація, що «Шахтар» підпише угоду ще з одним бразильцем у середині червня.