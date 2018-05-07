«Шахтар» цікавиться футболістом з чемпіонату Мальти
- Вчора, 22:49
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Мова йде про вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Вірано
«Шахтар» проявляє інтерес до вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Ніколаса Вірано, який у поточному сезоні виступав у чемпіонаті Мальти.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
«Гірники» поряд з «К'єво» лише проявляють цікавість до 18-річного футболіста, тоді як «Дженоа» вже робить кроки щодо можливого трансферу.
За інформацією джерела, «грифони» запросили аргентинця на перегляд у Примаверу, за підсумками якого ухвалять рішення про його підписання.
Також напередодні центральний півзахисник, орієнтований на атаку, разом зі своїм агентом Паоло Палермо відвідав поєдинок Серії А «Дженоа» - «Фіорентина» (2:3).
У сезоні, що завершується, Гонсало Ніколас Вірано виступав за мальтійський «Сенглея Атлетик», забивши шість голів і зробивши п’ять асистів у 22 матчах, передає sportarena.com.
За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, аргентинець коштує 50 000 євро.
Раніше була інформація, що «Шахтар» підпише угоду ще з одним бразильцем у середині червня.