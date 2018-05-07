  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» цікавиться футболістом з чемпіонату Мальти

    Мова йде про вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Вірано
    «Шахтар» проявляє інтерес до вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Ніколаса Вірано, який у поточному сезоні виступав у чемпіонаті Мальти. Про це повідомляє Calciomercato.com. «Гірники» поряд з «К'єво» лише проявляють цікавість до 18-річного футболіста, тоді як «Дженоа» вже робить кроки щодо
    • Вчора, 22:49
    • Розсилка
    Гонсало Вірано (праворуч). Фото maltatoday.com.mt
    Гонсало Вірано (праворуч). Фото maltatoday.com.mt

    Мова йде про вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Вірано

    «Шахтар» проявляє інтерес до вихованця «Боки Хуніорс» Гонсало Ніколаса Вірано, який у поточному сезоні виступав у чемпіонаті Мальти.

    Про це повідомляє Calciomercato.com.

    «Гірники» поряд з «К'єво» лише проявляють цікавість до 18-річного футболіста, тоді як «Дженоа» вже робить кроки щодо можливого трансферу.

    За інформацією джерела, «грифони» запросили аргентинця на перегляд у Примаверу, за підсумками якого ухвалять рішення про його підписання.

    Також напередодні центральний півзахисник, орієнтований на атаку, разом зі своїм агентом Паоло Палермо відвідав поєдинок Серії А «Дженоа» - «Фіорентина» (2:3).

    У сезоні, що завершується, Гонсало Ніколас Вірано виступав за мальтійський «Сенглея Атлетик», забивши шість голів і зробивши п’ять асистів у 22 матчах, передає sportarena.com.

    За оцінкою авторитетного порталу Transfermarkt, аргентинець коштує 50 000 євро.

    Раніше була інформація, що «Шахтар» підпише угоду ще з одним бразильцем у середині червня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ