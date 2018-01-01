«Шахтар» хоче придбати півзахисника «Динамо» Загреб

19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо»

Півзахисник загребського «Динамо» Нікола Моро потрапив в сферу інтересів «Шахтаря. «Гірники» ведуть активні переговори з агентом футболіста», стверджує Gianlucadimarzio.com. Очікується, що трансфер Моро обійдеться донеччанам мінімум в 15 мільйонів євро. 19-річний Моро є вихованцем академії