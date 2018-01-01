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    «Шахтар» хоче придбати півзахисника «Динамо» Загреб

    19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо»
    Півзахисник загребського «Динамо» Нікола Моро потрапив в сферу інтересів «Шахтаря. «Гірники» ведуть активні переговори з агентом футболіста», стверджує Gianlucadimarzio.com. Очікується, що трансфер Моро обійдеться донеччанам мінімум в 15 мільйонів євро. 19-річний Моро є вихованцем академії
    • Вчора, 21:45
    • Розсилка
    Нікола Моро. Фото: ФК Динамо(Загреб)
    Нікола Моро. Фото: ФК Динамо(Загреб)

    19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо»

    Півзахисник загребського «Динамо» Нікола Моро потрапив в сферу інтересів «Шахтаря.

    «Гірники» ведуть активні переговори з агентом футболіста», стверджує Gianlucadimarzio.com.

    Очікується, що трансфер Моро обійдеться донеччанам мінімум в 15 мільйонів євро.

    19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо», до ігор за першу команду якого почав залучатися в минулому сезоні.

    У поточному сезоні Моро є ключовим гравцем «Динамо», і провів 18 матчів в чемпіонаті Хорватії, відзначившись 4 голами.

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