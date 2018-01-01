«Шахтар» хоче придбати півзахисника «Динамо» Загреб
- Вчора, 21:45
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Нікола Моро. Фото: ФК Динамо(Загреб)
19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо»Півзахисник загребського «Динамо» Нікола Моро потрапив в сферу інтересів «Шахтаря.
«Гірники» ведуть активні переговори з агентом футболіста», стверджує Gianlucadimarzio.com.
Очікується, що трансфер Моро обійдеться донеччанам мінімум в 15 мільйонів євро.
19-річний Моро є вихованцем академії «Динамо», до ігор за першу команду якого почав залучатися в минулому сезоні.
У поточному сезоні Моро є ключовим гравцем «Динамо», і провів 18 матчів в чемпіонаті Хорватії, відзначившись 4 голами.