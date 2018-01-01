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    «Шахтар» хотів придбати японського форварда

    Втім, клуби не зійшлися в ціні на футболіста
    Нападник «Портімоненсе» Сея Накадзіма міг перейти в «Шахтар». Про це повідомляє Record.pt. Клуби не зійшлися в сумі трансферу. Донецький клуб зробив пропозицію щодо придбання 23-річного японця в розмірі 10 мільйонів євро. Саме така сума була прописана в контракті гравця, але португальський клуб відмовив і заявив, що сума
    • Сьогодні, 13:44
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    <span>Сея Накадзіма. Фото: Filipe Farinha</span>
    Сея Накадзіма. Фото: Filipe Farinha

    Втім, клуби не зійшлися в ціні на футболіста

    Нападник «Портімоненсе» Сея Накадзіма міг перейти в «Шахтар».

    Про це повідомляє Record.pt.

    Клуби не зійшлися в сумі трансферу.

    Донецький клуб зробив пропозицію щодо придбання 23-річного японця в розмірі 10 мільйонів євро.

    Саме така сума була прописана в контракті гравця, але португальський клуб відмовив і заявив, що сума зросла до 20 мільйонів євро.

    Накадзіма перейшов в «Портімоненсе» спочатку сезону на правах оренди з «Токіо», а клуб володів тільки 20% прав на футболіста.

    Незабаром португальці придбали інші 80% прав і підписали з японцем контракт терміном на чотири сезони.

    У поточному сезоні японський нападник провів 18 матчів у складі «Портімоненсе», в яких забив сім голів і зробив два ассисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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