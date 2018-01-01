«Шахтар» хотів придбати японського форварда
- Сьогодні, 13:44
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Втім, клуби не зійшлися в ціні на футболіста
Нападник «Портімоненсе» Сея Накадзіма міг перейти в «Шахтар».
Про це повідомляє Record.pt.
Клуби не зійшлися в сумі трансферу.
Донецький клуб зробив пропозицію щодо придбання 23-річного японця в розмірі 10 мільйонів євро.
Саме така сума була прописана в контракті гравця, але португальський клуб відмовив і заявив, що сума зросла до 20 мільйонів євро.
Накадзіма перейшов в «Портімоненсе» спочатку сезону на правах оренди з «Токіо», а клуб володів тільки 20% прав на футболіста.
Незабаром португальці придбали інші 80% прав і підписали з японцем контракт терміном на чотири сезони.
У поточному сезоні японський нападник провів 18 матчів у складі «Портімоненсе», в яких забив сім голів і зробив два ассисти.
Джерело: ua.tribuna.com