«Шахтар» оголосив про підписання угоди з Фоміним і повернення Танковського
- Сьогодні, 13:42
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Розсилка
Донецький клуб офіційно повідомив про підсилення
ФК «Шахтар» підписав контракт з нападником Русланом Фоміним.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Фомін народився 2 березня 1986 року. Раніше грав за «Шахтар», харківські «Арсенал» і «Металіст», луганську «Зорю», одеський «Чорноморець» і «Маріуполь».
Також виступав за кордоном у таких клубах: «Габала» (Азербайджан), «Атирау» (Казахстан), «Аполлон» (Греція).
У складі «гірників» провів 30 матчів, забив п’ять голів.
У Прем'єр-лізі-2017/18 у складі «Маріуполя» провів 16 матчів, забив п’ять голів.
«Я дуже радий повернутися у клуб, у якому я грав на початку своєї кар'єри. Мені залишається зараз докласти всі свої сили, щоб довести, що не дарма потрапив у «Шахтар». Я буду намагатися допомогти команді добитися нових досягнень», - сказав Фомін.
Окрім того, півзахисник «гірників» В'ячеслав Танковський, який останнім часом грав на правах оренди у «Маріуполі», у поточному сезоні продовжить виступи у складі «помаранчево-чорних».