Донецький клуб офіційно повідомив про підсилення

ФК «Шахтар» підписав контракт з нападником Русланом Фоміним. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Фомін народився 2 березня 1986 року. Раніше грав за «Шахтар», харківські «Арсенал» і «Металіст», луганську «Зорю», одеський «Чорноморець» і «Маріуполь».



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Фомін. Фото ФК «Шахтар»

Донецький клуб офіційно повідомив про підсилення

ФК «Шахтар» підписав контракт з нападником Русланом Фоміним.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Фомін народився 2 березня 1986 року. Раніше грав за «Шахтар», харківські «Арсенал» і «Металіст», луганську «Зорю», одеський «Чорноморець» і «Маріуполь».

Також виступав за кордоном у таких клубах: «Габала» (Азербайджан), «Атирау» (Казахстан), «Аполлон» (Греція).

У складі «гірників» провів 30 матчів, забив п’ять голів.

У Прем'єр-лізі-2017/18 у складі «Маріуполя» провів 16 матчів, забив п’ять голів.

«Я дуже радий повернутися у клуб, у якому я грав на початку своєї кар'єри. Мені залишається зараз докласти всі свої сили, щоб довести, що не дарма потрапив у «Шахтар». Я буду намагатися допомогти команді добитися нових досягнень», - сказав Фомін.

Окрім того, півзахисник «гірників» В'ячеслав Танковський, який останнім часом грав на правах оренди у «Маріуполі», у поточному сезоні продовжить виступи у складі «помаранчево-чорних».