  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» оголосив про підписання угоди з Фоміним і повернення Танковського

    Донецький клуб офіційно повідомив про підсилення
    ФК «Шахтар» підписав контракт з нападником Русланом Фоміним. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу. Фомін народився 2 березня 1986 року. Раніше грав за «Шахтар», харківські «Арсенал» і «Металіст», луганську «Зорю», одеський «Чорноморець» і «Маріуполь».
    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка
    Руслан Фомін. Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Руслан Фомін. Фото ФК «Шахтар»

    Донецький клуб офіційно повідомив про підсилення

    ФК «Шахтар» підписав контракт з нападником Русланом Фоміним.

    Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

    Фомін народився 2 березня 1986 року. Раніше грав за «Шахтар», харківські «Арсенал» і «Металіст», луганську «Зорю», одеський «Чорноморець» і «Маріуполь».

    Також виступав за кордоном у таких клубах: «Габала» (Азербайджан), «Атирау» (Казахстан), «Аполлон» (Греція).

    У складі «гірників» провів 30 матчів, забив п’ять голів.

    У Прем'єр-лізі-2017/18 у складі «Маріуполя» провів 16 матчів, забив п’ять голів.

    «Я дуже радий повернутися у клуб, у якому я грав на початку своєї кар'єри. Мені залишається зараз докласти всі свої сили, щоб довести, що не дарма потрапив у «Шахтар». Я буду намагатися допомогти команді добитися нових досягнень», - сказав Фомін.

    Окрім того, півзахисник «гірників» В'ячеслав Танковський, який останнім часом грав на правах оренди у «Маріуполі», у поточному сезоні продовжить виступи у складі «помаранчево-чорних».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ