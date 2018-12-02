«Шахтар» несподівано втратив очки у матчі проти «Олімпіка»



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Фото взяте з сайту ua-football.com

Підопічні Шевчука сенсаційно перемогли команду Фонсеки

Донецьке дербі почалось досить жваво. Господарі одразу ж заволоділи м'ячем. Уже на сьомій хвилині зустрічі «гірникам» вдалось забити швидкий гол. Степаненко Болбат і Тайсон розіграли комбінацію, м'яч опинився у бразильця, який відпасував на Мораєса, а Жуніор результативно пробив по воротах Махновського – 1:0.

Після забитого м'яча «Шахтар» заспокоївся та методично перепасовувався у центрі поля та на підступах до штрафного «Олімпіка» без загострення. На екваторі першого тайму Балашов міг відновити паритет, проте в останній момент голу завадив Степаненко, який врятував епізод для «помаранчево-чорних». «Олімпік» нікуди не поспішав і чекав на свій шанс у контратаках. Під завісу тайму момент мав Нем, однак впевнено у рамці воріт діяв голкіпер «Олімпіка».

По перерві підопічні Шевчука почали грати агресивніше і впевненіше. На 52-й хвилині це принесло свої плоди. Степаненко вибивав м'яч з власної штрафної, «шкіряний» відскочив до Пасича, який без роздумів пробив, і м'яч після рикошету від того ж Степаненка опинився у сітці – 1:1. А на 66-й хвилині «Олімпік» й зовсім шокував «Шахтар». «Олімпійці» заробили штрафний удар, який бездоганно виконав Балашов. П`ятов дотягнувся, проте рикошетом від рук Андрія опинився у сітці воріт – 1:2.

Після пропущеного голу «Шахтар» відразу понісся вперед відіграватись майже усім складом.

На 92-й хвилині Мораєс у штрафному майданчику відгукнувся на скидку Патріка та пробив точно головою, відновивши паритет. Наставник «Олімпіка» ативно апелював до арбітра, натякаючи на оффсайд. Копієвський був змушений вилучити В'ячеслава.

Господарі на хвилі успіху створили декілька моментів, намагаючись вирвати перемогу, однак «Олімпік» зумів втримати нічийний результат.

Прем'єр-ліга України з футболу

Матч 17-го туру

«Шахтар» - «Олімпік» - 2:2

Голи: Мораес, 7, 90 + 2 - Е. Пасич, 2, Балашов, 67

«Шахтар»: П`ятов - Данченко, Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 27), Ісмаїлі - Майкон, Степаненко (Патрік, 69) - Болбат (Коваленко, 65), Нем, Тайсон - Мораес.

«Олімпік»: Махновський - Е. Пасич, Гришко, Снурніцин, Цимбалюк - Гай, Ксьонз - Політило, Кольцов (Кравченко, 90 + 5), Балашов - Дегтярьов (Тейшейра, 90 +1).

Попередження: Степаненко, Майкон, Мораес, Тайсон, Патрік - Кольцов, Махновський, Політило





Джерело: football24.ua