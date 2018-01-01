«Шахтар» переглядає вихованця «Боруссії» Д Буаззаті

Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці»

На перегляді в «Шахтарі» знаходиться центральний захисник Мохамед ель Буаззаті, який є вихованцем дортмундської «Боруссії». З літа минулого року центрбек залишався без клубу, коли «Боруссія» розірвала з ним контракт за рішенням колишнього головного тренера команди Петера Боса, повідомляє Al-ain.com. Мохамед ель



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Мохамед ель Буаззаті. Фото: noz.de

Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці»

На перегляді в «Шахтарі» знаходиться центральний захисник Мохамед ель Буаззаті, який є вихованцем дортмундської «Боруссії».

З літа минулого року центрбек залишався без клубу, коли «Боруссія» розірвала з ним контракт за рішенням колишнього головного тренера команди Петера Боса, повідомляє Al-ain.com.

Мохамед ель Буаззаті знаходився в системі «Боруссії» з 2006 року, однак виступав тільки за молодіжну команду і дубль.

Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці», зігравши 12 матчів в третій лізі Німеччини.

Також в його активі 6 матчів з молодіжними збірними Марокко.

Джерело: sportarena.com