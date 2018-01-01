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    «Шахтар» переглядає вихованця «Боруссії» Д Буаззаті

    Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці»
    На перегляді в «Шахтарі» знаходиться центральний захисник Мохамед ель Буаззаті, який є вихованцем дортмундської «Боруссії». З літа минулого року центрбек залишався без клубу, коли «Боруссія» розірвала з ним контракт за рішенням колишнього головного тренера команди Петера Боса, повідомляє Al-ain.com. Мохамед ель
    • Сьогодні, 14:09
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    Мохамед ель Буаззаті. Фото: noz.de
    Мохамед ель Буаззаті. Фото: noz.de

    Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці»

    На перегляді в «Шахтарі» знаходиться центральний захисник Мохамед ель Буаззаті, який є вихованцем дортмундської «Боруссії».

    З літа минулого року центрбек залишався без клубу, коли «Боруссія» розірвала з ним контракт за рішенням колишнього головного тренера команди Петера Боса, повідомляє Al-ain.com.

    Мохамед ель Буаззаті знаходився в системі «Боруссії» з 2006 року, однак виступав тільки за молодіжну команду і дубль.

    Минулий сезон центральний захисник провів на правах оренди в «Оснабрюці», зігравши 12 матчів в третій лізі Німеччини.

    Також в його активі 6 матчів з молодіжними збірними Марокко.

    Джерело: sportarena.com

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