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    «Шахтар» почне підготовку до нового сезону 18 червня

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    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - «Шахтар» почне підготовку до нового сезону 18 червня
    Фото ФК «Шахтар»

    Донецька команда пішла у відпустку

    Кілька футболістів «Шахтаря» будуть задіяні у матчах за свої національні команди.

    З 23 травня по 4 червня у підопічних Андрія Шевченка пройде тренувальний збір, у межах якого відбудеться два спаринги – з Марокко (31 травня) й Албанією (3 червня).

    Для підготовки до цих зустрічей викликані вісім представників «Шахтаря»: воротар Андрій П'ятов, захисники Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, півзахисники Тарас Степаненко, Віктор Коваленко та Марлос.

    У збірну Грузії відправився Давид Хочолава. Володимир Вайсс запланував два товариські матчі: з Мальтою (1 червня) та Люксембургом (5 червня).

    Окрім того, Фред і Тайсон, учасники ЧС-2018, приєдналися до національної команди Бразилії.

    Підготовку до нового футбольного сезону «Шахтар» почне 18 червня.

    У планах у донеччан два навчально-тренувальні збори.

    «Детальну інформацію ми повідомимо на нашому сайті», - зазначає прес-служба донецького клубу.

    Нагадаємо, Фонсека підтвердив, що «Шахтар» влітку підпише повноцінні контракти з двома легіонерами.

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