Фонсека підтвердив, що «Шахтар» влітку підпише повноцінні контракти з двома легіонерами

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Майкон

Також тренер донецького клубу повідомив, що деякі гравці залишать команду

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека підтвердив придбання у «Корінтіанса» півзахисника Майкона, а також викуп у «Манчестер Сіті» форварда Олареванжу Кайоде.

Кайоде грав за «гірників» у другій частині сезону на правах оренди, але по завершенню чемпіонату «Шахтар» викупить його.

Фонсека заявив, що переговори з цього питання на завершальній стадії.

«Ми практично підписали Кайоде. Мене інформували, що клуб прийме це рішення. Переговори зараз на фінальній стадії», - розповів тренер в ефірі програми Великий футбол.

На рахунку Кайоде три голи в восьми матчах в УПЛ і Кубку України.

Про бажання «Шахтаря» купити Майкона було відомо ще в березні, але з тих пір клуби продовжували переговори.

За твердженнями бразильських ЗМІ, український клуб витратить на трансфер близько 6-9 мільйонів євро, при цьому 3,3 мільйона «Шахтар» вже нібито заплатив.

Фонсека заявив про підписання Майкона, кажучи про можливі кадрові зміни в команді влітку

«Деякі можуть покинути «Шахтар». Феррейра, швидше за все, піде. Хтось може піти через брак часу. Не хотів би називати імена зараз, але вгадати хто це буде, нескладно. Є ситуація з Фредом. На нього великий попит, це гравець, який може піти. Ми також підписали Майкона з Бразилії. Поки розраховуємо на цих хлопців», - додав Фонсека.

Майкон є вихованцем «Корінтіанса», за який провів 95 матчів і забив сім м'ячів у всіх турнірах. Також має в активі сім матчів і один гол за збірну Бразилії U-20.

У складі «Шахтаря» бразильський хавбек може стати потенційною заміною Фреду, який влітку повинен перебратися в англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.

Джерело: sportarena.com