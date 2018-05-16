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    «Шахтар» продовжить проводити домашні матчі на ОСК «Металіст»

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    Чемпіон України не планує змінювати домашню арену з наступного сезону

    «Шахтар» з наступного сезону не планує змінювати домашню арену.

    Про це повідомив голова зборів засновників ТОВ «Металіст-1925» Сергій Стороженко.

    Донецький клуб буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».

    «Металіст-1925» також проводить свої домашні матчі на цьому стадіоні.

    Активні вболівальники харківського клубу раніше виступали проти проведення матчів «Шахтаря» на ОСК «Металіст».

    За три тури до завершення чемпіонату «Металіст-1925» займає друге місце в групі Б другої ліги, яке дає пряму путівку в першу лігу.

    Відрив від «Енергії», що займає третє місце, становить чотири очки.

    В останніх чотирьох матчах харківський клуб набрав лише одне очко.

    Раніше стало відомо, що у разі невиходу харківського клубу в першу лігу він може бути ліквідований.

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