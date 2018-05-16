«Шахтар» продовжить проводити домашні матчі на ОСК «Металіст»
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Розсилка
Чемпіон України не планує змінювати домашню арену з наступного сезону
«Шахтар» з наступного сезону не планує змінювати домашню арену.
Про це повідомив голова зборів засновників ТОВ «Металіст-1925» Сергій Стороженко.
Донецький клуб буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».
«Металіст-1925» також проводить свої домашні матчі на цьому стадіоні.
Активні вболівальники харківського клубу раніше виступали проти проведення матчів «Шахтаря» на ОСК «Металіст».
За три тури до завершення чемпіонату «Металіст-1925» займає друге місце в групі Б другої ліги, яке дає пряму путівку в першу лігу.
Відрив від «Енергії», що займає третє місце, становить чотири очки.
В останніх чотирьох матчах харківський клуб набрав лише одне очко.
Раніше стало відомо, що у разі невиходу харківського клубу в першу лігу він може бути ліквідований.