«Шахтар» продовжить проводити домашні матчі на ОСК «Металіст»

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Чемпіон України не планує змінювати домашню арену з наступного сезону

«Шахтар» з наступного сезону не планує змінювати домашню арену.

Про це повідомив голова зборів засновників ТОВ «Металіст-1925» Сергій Стороженко.

Донецький клуб буде проводити свої домашні матчі на ОСК «Металіст».

«Металіст-1925» також проводить свої домашні матчі на цьому стадіоні.

Активні вболівальники харківського клубу раніше виступали проти проведення матчів «Шахтаря» на ОСК «Металіст».

За три тури до завершення чемпіонату «Металіст-1925» займає друге місце в групі Б другої ліги, яке дає пряму путівку в першу лігу.

Відрив від «Енергії», що займає третє місце, становить чотири очки.

В останніх чотирьох матчах харківський клуб набрав лише одне очко.

Раніше стало відомо, що у разі невиходу харківського клубу в першу лігу він може бути ліквідований.