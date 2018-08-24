«Шахтар» розгромив «Олімпік» у Києві
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Матч став найрезультативнішим у сезоні
Зустріч між донецькими клубами «Олімпік» - «Шахтар» на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського завершилася з рахунком 5:2 на користь більш майстерних «гірників».
Про це повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили: Марлос (11-та хвилина), Жуніор Мораес (17, 33, 75), Тарас Степаненко (42) та Олег Данченко (76, автогол) - у переможців; Геннадій Пасіч (19) - у складі «Олімпіка».
Сьогоднішній хет-трик дозволив Жуніору Мораесу з 6-ма голами очолити список кращих бомбардирів першості.
Турнірне становище: «Шахтар» - 15 очок (після 6-ти матчів).
УПЛ. 6-й тур
Київ. Стадіон «Динамо» ім. Лобановського
«Олімпік» (Донецьк) - «Шахтар» (Донецьк) 2:5
Голи: Г. Пасіч 19, Данченко 76 (автогол) - Марлос 11, Мораес 17, 33, 75, Степаненко 42
«Олімпік»: Кринський, Гришко, Сондей, Снурніцин, Морозенко (Тейшейра 60), Кольцов, Г.Пасіч, Е.Пасіч, Ксьонз (Балашов 72), Зубейко, Дегтярьов.
«Шахтар»: Пятов, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко (Майкон 62), Данченко, Марлос, Алан Патрік (Коваленко 78), Веллінгтон Нем (Фернандо 72), Тайсон, Жуніор Мораес
Попередження: Морозенко 57, Пасіч 70 - Веллінгтон Нем 25, Данченко 81, Фернандо 84