  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Шахтар» розгромив «Ворсклу» завдяки двом асистам і голу Мораеса

    • Розсилка
    Фото: ФК Шахтар - «Шахтар» розгромив «Ворсклу» завдяки двом асистам і голу Мораеса
    Фото: ФК Шахтар

    На 74-й хвилині Мораес довів рахунок до розгромного після пасу Тайсона

    У четвертому турі прем'єр-ліги «Шахтар» розгромив «Ворсклу» - 4:1.

    На 25-й хвилині Шарпар після передачі Ребенка відкрив рахунок в матчі. Марлос за допомогою асиста Мораеса зрівняв рахунок на 50-й хвилині.

    Через 9 хвилин Степаненко з передачі Мораеса вивів гірників вперед.

    Алан Патрік асистував Хочолаві на 62-й хвилині.

    На 74-й хвилині Мораес довів рахунок до розгромного після пасу Тайсона.

    Прем'єр-ліга України

    Матч 4-го туру

    «Шахтар» - «Ворскла» 4:1 (0:1)

    «Шахтар»: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Ісмаїлі, Данченко, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 75), Веллінгтон Нем (Фернандо Педро, 69), Мораес (Тотовицький, 82)

    «Ворскла»: Шуст, Даллку (Мисик, 75), Мартиненко, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Ребенок, Кравченко, Габелок, Кобахідзе, Ніколас Карека (Гіоргадзе, 79)

    Попередження: Степаненко (10), Ніколас Карека (30), Габелок (53)

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Шахтар» Прем'єр Ліга ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ