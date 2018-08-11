«Шахтар» розгромив «Ворсклу» завдяки двом асистам і голу Мораеса



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Фото: ФК Шахтар

На 74-й хвилині Мораес довів рахунок до розгромного після пасу Тайсона

У четвертому турі прем'єр-ліги «Шахтар» розгромив «Ворсклу» - 4:1.

На 25-й хвилині Шарпар після передачі Ребенка відкрив рахунок в матчі. Марлос за допомогою асиста Мораеса зрівняв рахунок на 50-й хвилині.

Через 9 хвилин Степаненко з передачі Мораеса вивів гірників вперед.

Алан Патрік асистував Хочолаві на 62-й хвилині.

На 74-й хвилині Мораес довів рахунок до розгромного після пасу Тайсона.

Прем'єр-ліга України

Матч 4-го туру

«Шахтар» - «Ворскла» 4:1 (0:1)

«Шахтар»: П'ятов, Ракицький, Хочолава, Ісмаїлі, Данченко, Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрік (Майкон, 75), Веллінгтон Нем (Фернандо Педро, 69), Мораес (Тотовицький, 82)

«Ворскла»: Шуст, Даллку (Мисик, 75), Мартиненко, Пердута, Чеснаков, Шарпар (Скляр, 67), Ребенок, Кравченко, Габелок, Кобахідзе, Ніколас Карека (Гіоргадзе, 79)

Попередження: Степаненко (10), Ніколас Карека (30), Габелок (53)

Джерело: ua.tribuna.com