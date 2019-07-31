«Шахтар» стартував з вольової перемоги в Олександрії
Чемпіони відігралися після голу господарів і впевнено перемогли
Чинний чемпіон України донецький «Шахтар» впевнено переміг у стартовому турі в Олександрії.
«Олександрія» - «Шахтар» (Донецьк) - 1:3
Гол: 1:0 – Трет’яков (42). 1:1 – Бухал (58). 1:2 – Тайсон (73). 1:3 – Дентиньо (90+1).
Нереалізований пенальті: Марлос (8).
«Олександрія»: Паньків, Бабогло, Мірошниченко, Пашаєв, Банада, Гречишкін, Ковалець (Запорожан, 72), Трет’яков, Бухал (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 66), Сітало. Тренер – Володимир Шаран.
«Шахтар»: Пятов, Болбат (Матвієнко, 90), Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тайсон, Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.
Попередження: Запорожан (76) – Степаненко (71), Алан Патрик (87).
Судді: Абдула – Нижник, Чертоляс, Пасхал.
Поєдинок розпочався з очікуваного натиску гостей. Та реалізувати ігрову перевагу в матеріальну не виходило. Більш того, уже в дебті зустрічі «гірники» не забили пенальті.
Арбітр розгледів порушення на Мораєшу. Марлос пробив у правий кут, та Паньків врятував.
«Шахтар» і надалі суттєво переважав господарів, але саме олександрійці відкрили рахунок. Наприкінці першого тайму Трет’яков завершив одну з нечисленних контратак господарів.
На початку другого тайму «Олександрія» знову забила, але вже на користь «Шахтаря». Бухал, перериваючи простріл Тайсона, зрізав м’яч у ворота своєї команди.
На 74-й хвилині вільний від опіки Тайсон ефектно пробив у дальній кут – «гірники» вийшли вперед.
Та на цьому неприємності для господарів не завершилися. Під кінець зустрічі вони «попливли». Дентиньо у компенсований час у порожні ворота замикав простріл на дальню штангу.
У наступному турі «Олександрія» грає 3 серпня в Маріуполі, а «Шахтар» наступного дня приймає вдома «Карпати».