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    «Шахтар» стартував з вольової перемоги в Олександрії

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    &laquo;Олександрія&raquo; - &laquo;Шахтар&raquo;&nbsp; - «Шахтар» стартував з вольової перемоги в Олександрії
    «Олександрія» - «Шахтар» 
    ФК «Шахтар»

    Чемпіони відігралися після голу господарів і впевнено перемогли

    Чинний чемпіон України донецький «Шахтар» впевнено переміг у стартовому турі в Олександрії.

     «Олександрія» - «Шахтар» (Донецьк) - 1:3

    Гол: 1:0 – Трет’яков (42). 1:1 – Бухал (58). 1:2 – Тайсон (73). 1:3 – Дентиньо (90+1).
    Нереалізований пенальті: Марлос (8).

    «Олександрія»: Паньків, Бабогло, Мірошниченко, Пашаєв, Банада, Гречишкін, Ковалець (Запорожан, 72), Трет’яков, Бухал (Шастал, 82), Лучкевич (Задерака, 66), Сітало. Тренер – Володимир Шаран.
    «Шахтар»: Пятов, Болбат (Матвієнко, 90), Кривцов, Хочолава, Ісмаілі, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос, Тайсон, Мораєш. Тренер – Луїш Каштру.
    Попередження: Запорожан (76) – Степаненко (71), Алан Патрик (87).
    Судді: Абдула – Нижник, Чертоляс, Пасхал.

    Поєдинок розпочався з очікуваного натиску гостей. Та реалізувати ігрову перевагу в матеріальну не виходило. Більш того, уже в дебті зустрічі «гірники» не забили пенальті.

    Арбітр розгледів порушення на Мораєшу. Марлос пробив у правий кут, та Паньків врятував.

    «Шахтар» і надалі суттєво переважав господарів, але саме олександрійці відкрили рахунок. Наприкінці першого тайму Трет’яков завершив одну з нечисленних контратак господарів.

    На початку другого тайму «Олександрія» знову забила, але вже на користь «Шахтаря». Бухал, перериваючи простріл Тайсона, зрізав м’яч у ворота своєї команди.

    На 74-й хвилині вільний від опіки Тайсон ефектно пробив у дальній кут – «гірники» вийшли вперед.

    Та на цьому неприємності для господарів не завершилися. Під кінець зустрічі вони «попливли». Дентиньо у компенсований час у порожні ворота замикав простріл на дальню штангу.

    У наступному турі «Олександрія» грає 3 серпня в Маріуполі, а «Шахтар» наступного дня приймає вдома «Карпати».

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