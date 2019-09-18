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    «Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)

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    Зустріч представників команд&nbsp; - «Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)
    Зустріч представників команд 
    ФК «Шахтар»

    «Гірники» грають 18 вересня з англійцями перший матч групового етапу

    Донецький «Шахтар» подарував оригінальні подарунки представникам «Манчестер Сіті» на традиційній протокольній зустрічі перед матчем Ліги чемпіонів.

    Про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в соцмережах.

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    «Напередодні першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів провели традиційну зустріч з представниками «Манчестер Сіті». Враховуючи, що наші друзі-колеги третій рік поспіль відвідують Харків та почувають себе вже як вдома, ми подарували їм атрибути української культури: сувенірні паспорти та вишиванки», - написав Палкін.

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    «Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)
    «Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)
    «Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)

    Нагадаємо, поєдинок «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 18 вересня в Харкові. Початок о 22:00.  

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