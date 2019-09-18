«Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)



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Зустріч представників команд ФК «Шахтар»

«Гірники» грають 18 вересня з англійцями перший матч групового етапу

Донецький «Шахтар» подарував оригінальні подарунки представникам «Манчестер Сіті» на традиційній протокольній зустрічі перед матчем Ліги чемпіонів.

Про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в соцмережах.

«Напередодні першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів провели традиційну зустріч з представниками «Манчестер Сіті». Враховуючи, що наші друзі-колеги третій рік поспіль відвідують Харків та почувають себе вже як вдома, ми подарували їм атрибути української культури: сувенірні паспорти та вишиванки», - написав Палкін.

Нагадаємо, поєдинок «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 18 вересня в Харкові. Початок о 22:00.