«Шахтар» видав українське громадянство гравцям «МанСіті» перед матчем Ліги чемпіонів (фото)
Зустріч представників команд
ФК «Шахтар»
«Гірники» грають 18 вересня з англійцями перший матч групового етапу
Донецький «Шахтар» подарував оригінальні подарунки представникам «Манчестер Сіті» на традиційній протокольній зустрічі перед матчем Ліги чемпіонів.
Про це повідомив генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в соцмережах.
«Напередодні першого матчу групового етапу Ліги чемпіонів провели традиційну зустріч з представниками «Манчестер Сіті». Враховуючи, що наші друзі-колеги третій рік поспіль відвідують Харків та почувають себе вже як вдома, ми подарували їм атрибути української культури: сувенірні паспорти та вишиванки», - написав Палкін.
Нагадаємо, поєдинок «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 18 вересня в Харкові. Початок о 22:00.
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