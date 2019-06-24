«Шахтар» вирушив на перші збори з новим тренером (фото)



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«Гірники» готуються до нового сезону під керівництвом португальця Луїша Каштру

Футболісти донецького «Шахтаря» вирушили на перші тренувальні збори під керівництвом нового тренера команди Луїша Каштру. Вони триватимуть з 24 по 30 червня в Німеччині.

За час цього етапу підготовки «Шахтар» зіграє два контрольні поєдинки: проти «Лудогорця» (26 червня) та проти софійського ЦСКА (30 червня).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 23 Чер 2019 р. о 11:47 PDT

Нагадаємо, у міжсезоння «гірників» після трьох років залишив португальський тренер Паулу Фонсека, який перейшов у «Рому». Вакантну посаду посів співвітчизник Фонсеки Луїш Каштру.