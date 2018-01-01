«Шахтар» здобув вольову перемогу над «Славією» у товариському матчі

Донеччани після першого тайму покидали поле із комфортною перевагою

Донецький «Шахтар» у напруженому матчі переміг празьку «Славію» із рахунком 3:2. Рахунок у матчі суперударом із центра поля відкрив Стох. Такий розвиток подій не влаштовував «гірників», які побігли більшими силами в атаку виправляти ситуацію. Ще до перерви Ісмаїлі відновив паритет, а Феррейра вивів



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Шахтар – Славія. Фото: ФК Славія





Донеччани після першого тайму покидали поле із комфортною перевагою

Донецький «Шахтар» у напруженому матчі переміг празьку «Славію» із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі суперударом із центра поля відкрив Стох. Такий розвиток подій не влаштовував «гірників», які побігли більшими силами в атаку виправляти ситуацію. Ще до перерви Ісмаїлі відновив паритет, а Феррейра вивів «Шахтар» вперед. Таким чином, донеччани після першого тайму покидали поле із комфортною перевагою.

Після відпочинку чехи зуміли забити другий гол, відтак, командам знову довелося все розпочинати спочатку. Втім, останнє слово залишилось за донеччанами.

Феррейра на 59 хвилині використав передачу Марлоса та пробив повз голкіпера. Після цього моменти ще були в обох команд. Особливо запам'ятався епізод, коли після удару Стоха м'яч влучив у стійку. Проте голів глядачі більше не побачили. У підсумку – перемога «Шахтаря» із рахунком 3:2.

Товариський матч

«Шахтар» – «Славія» – 3:2

Голи: Ісмаїлі(30), Феррейра(39, 59) – Стох(16), Шкода(52)

Джерело: Футбол 24