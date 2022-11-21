«Шахтар» не дограватиме перенесені матчі у 2022 році: названо причину
Гра з «Ворсклою» стане для «гірників» останньою у цьому році
«Шахтар» не проводитиме перенесені матчі УПЛ у цьому році. Пресслужба «гірників» у своєму анонсі написала, що гра 15-го туру проти «Ворскли» стане для донецького клубу останньою у 2022 році.
У команди Ігора Йовічевіча залишилися поки що не зіграні зустрічі проти «Минаю» та «Львова». Протистояння було перенесено на прохання «Шахтаря» через інтенсивний графік. Тепер зрозуміло, що вони відбудуться навесні 2023 року.
Матч між донецькою та полтавською командою пройде 23 листопада у Львові на «Арені Львів». Початок – о 14:00.
Раніше лідер «Шахтаря» натякнув, що хоче піти з команди.
Нагадаємо, Мудрик потрапив у список найкращих дриблерів Ліги чемпіонів.
Раніше стало відомо, чи отримував «Шахтар» пропозиції щодо трансферу Мудрика.
Відзначимо, що мадридський «Реал» відмовився від трансферу українця Мудрика.
Раніше визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Також суперника по 1/16 фіналу Ліги конференцій дізнався «Дніпро-1».
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