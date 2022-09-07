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Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем»

Надія Клочко
glavcom.ua
Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем»
«Шахтар» у матчі з «Лейпцигом» здобув перемогу з рахунком 4:1
фото: ФК «Шахтар»

Німецькі вболівальники вивісили банер на підтримку України

Уболівальники німецького футбольного клубу «РБ Лейпциг» підтримали Україну під час домашнього матчу із донецьким «Шахтарем» у групі Ліги чемпіонів.

Фанати розмістили на одній із трибун банер українською мовою: «Разом до миру, свобода для України».

Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем» фото 1

Як відомо, учора, 6 вересня, «Шахтар» сенсаційно переміг «Лейпциг» у гостях із рахунком 4:1. Це перша перемога української команди у групі Ліги чемпіонів із 2020 року.

«Шахтар» свій наступний матч у групі F проведе проти шотландського «Селтіка» 14 вересня у Варшаві.

Нагадаємо, у австрійському місті Грац 9 серпня відбувся вирішальний матч кваліфікації за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів для київського Динамо. Підсумковий рахунок матчу – 2:1 на користь «Динамо». Українці на трибунах підтримували земляків на полі та дякували ЗСУ

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина

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