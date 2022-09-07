Фанати німецького «Лейпцига» підтримали Україну під час матчу із «Шахтарем»
Німецькі вболівальники вивісили банер на підтримку України
Уболівальники німецького футбольного клубу «РБ Лейпциг» підтримали Україну під час домашнього матчу із донецьким «Шахтарем» у групі Ліги чемпіонів.
Фанати розмістили на одній із трибун банер українською мовою: «Разом до миру, свобода для України».
Як відомо, учора, 6 вересня, «Шахтар» сенсаційно переміг «Лейпциг» у гостях із рахунком 4:1. Це перша перемога української команди у групі Ліги чемпіонів із 2020 року.
«Шахтар» свій наступний матч у групі F проведе проти шотландського «Селтіка» 14 вересня у Варшаві.
Нагадаємо, у австрійському місті Грац 9 серпня відбувся вирішальний матч кваліфікації за вихід до плей-офф Ліги чемпіонів для київського Динамо. Підсумковий рахунок матчу – 2:1 на користь «Динамо». Українці на трибунах підтримували земляків на полі та дякували ЗСУ.
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