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    Ще один український футболіст близький до переїзду у чемпіонат Грузії

    Ярослав Бурдейний може стати гравцем «Зугдіді»
    Український воротар Ярослав Бурдейний може продовжити кар'єру у Грузії. За інформацією Київської обласної федерації футболу, 26-річний футболіст найближчим часом може стати гравцем «Зугдіді». Ярослав Бурдейний виступав у молодіжному чемпіонаті України за сімферопольську «Таврію» та полтавську «Ворсклу».
    • Сьогодні, 22:15
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    Фото footboom.com
    Фото footboom.com

    Ярослав Бурдейний може стати гравцем «Зугдіді»

    Український воротар Ярослав Бурдейний може продовжити кар'єру у Грузії.

    За інформацією Київської обласної федерації футболу, 26-річний футболіст найближчим часом може стати гравцем «Зугдіді».

    Ярослав Бурдейний виступав у молодіжному чемпіонаті України за сімферопольську «Таврію» та полтавську «Ворсклу».

    Пізніше захищав кольори «Карлівки» та білоцерківського «Арсеналу-Київщина» у другій лізі України.

    Попередні два роки воротар відіграв на аматорському рівні, захищаючи кольори «Обухова» та «Кристала» (Козин) у чемпіонаті Київської області, а на початку нинішнього року засвітився у складі гостомельського «Факела» на Меморіалі Макарова.

    Команда «Зугдіді» за підсумками сезону 2017 року вилетіла у третій за рахунком дивізіон Грузії.

    Нагадаємо, «Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником.

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Грузія
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