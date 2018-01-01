Ще один український футболіст близький до переїзду у чемпіонат Грузії

Ярослав Бурдейний може стати гравцем «Зугдіді»

Український воротар Ярослав Бурдейний може продовжити кар'єру у Грузії. За інформацією Київської обласної федерації футболу, 26-річний футболіст найближчим часом може стати гравцем «Зугдіді». Ярослав Бурдейний виступав у молодіжному чемпіонаті України за сімферопольську «Таврію» та полтавську «Ворсклу».



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Фото footboom.com

Ярослав Бурдейний може стати гравцем «Зугдіді»

Український воротар Ярослав Бурдейний може продовжити кар'єру у Грузії.

За інформацією Київської обласної федерації футболу, 26-річний футболіст найближчим часом може стати гравцем «Зугдіді».

Ярослав Бурдейний виступав у молодіжному чемпіонаті України за сімферопольську «Таврію» та полтавську «Ворсклу».

Пізніше захищав кольори «Карлівки» та білоцерківського «Арсеналу-Київщина» у другій лізі України.

Попередні два роки воротар відіграв на аматорському рівні, захищаючи кольори «Обухова» та «Кристала» (Козин) у чемпіонаті Київської області, а на початку нинішнього року засвітився у складі гостомельського «Факела» на Меморіалі Макарова.

Команда «Зугдіді» за підсумками сезону 2017 року вилетіла у третій за рахунком дивізіон Грузії.

Нагадаємо, «Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником.

Джерело: Footboom