Ще один український футболіст близький до переїзду у чемпіонат Грузії
- Сьогодні, 22:15
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Ярослав Бурдейний може стати гравцем «Зугдіді»
Український воротар Ярослав Бурдейний може продовжити кар'єру у Грузії.
За інформацією Київської обласної федерації футболу, 26-річний футболіст найближчим часом може стати гравцем «Зугдіді».
Ярослав Бурдейний виступав у молодіжному чемпіонаті України за сімферопольську «Таврію» та полтавську «Ворсклу».
Пізніше захищав кольори «Карлівки» та білоцерківського «Арсеналу-Київщина» у другій лізі України.
Попередні два роки воротар відіграв на аматорському рівні, захищаючи кольори «Обухова» та «Кристала» (Козин) у чемпіонаті Київської області, а на початку нинішнього року засвітився у складі гостомельського «Факела» на Меморіалі Макарова.
Команда «Зугдіді» за підсумками сезону 2017 року вилетіла у третій за рахунком дивізіон Грузії.
Нагадаємо, «Карпати» підсилилися молодим грузинським захисником.
Джерело: Footboom