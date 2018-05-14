Ще один український футболіст може переїхати у чемпіонат Польщі
- Сьогодні, 19:25
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«Леху» приписують інтерес до Ореста Кузика
Форвард «Сталі» Орест Кузик потрапив у сферу інтересів польського «Леха».
Про це повідомляє Sportowe Fakty.
«На даний момент Орестом цікавляться кілька клубів із Західної Європи й України. Польща? Ми ще не отримали пропозиції від «Леха», - сказав агент 22-річного українця Михайло Метревелі.
«Взимку «Ягеллонія» зв'язалася з нами, ми навіть зустрілися з президентом у Білостоці, але не дійшли згоди», - додав він.
Transfermarkt оцінює нападника у 400 000 євро, але 30 червня закінчується його контракт зі «Сталлю», і він може перейти безкоштовно.
У складі «Леха» також виступають українці Олексій Хобленко та Володимир Костевич.
Раніше повідомлялося про інтерес до Кузика з боку «Челсі», «Порту» та «Бенфіки».
Кузик – не єдиний варіант для посилення польського клубу, «Лех» також цікавиться форвардом софійського ЦСКА Кирилом Десподовим.
Українець у поточному сезоні провів 33 матчі у складі «Сталі», у яких забив вісім голів і зробив три результативні передачі.
«Лех» після 36 турів займає третє місце у першій вісімці чемпіонату Польщі.
Джерело: Tribuna.com