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    Ще один український футболіст може переїхати у чемпіонат Польщі

    • Сьогодні, 19:25
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    Орест Кузик. Фото ФК &laquo;Сталь&raquo;
    Орест Кузик. Фото ФК «Сталь»

    «Леху» приписують інтерес до Ореста Кузика

    Форвард «Сталі» Орест Кузик потрапив у сферу інтересів польського «Леха».

    Про це повідомляє Sportowe Fakty.

    «На даний момент Орестом цікавляться кілька клубів із Західної Європи й України. Польща? Ми ще не отримали пропозиції від «Леха», - сказав агент 22-річного українця Михайло Метревелі.

    «Взимку «Ягеллонія» зв'язалася з нами, ми навіть зустрілися з президентом у Білостоці, але не дійшли згоди», - додав він.

    Transfermarkt оцінює нападника у 400 000 євро, але 30 червня закінчується його контракт зі «Сталлю», і він може перейти безкоштовно.

    У складі «Леха» також виступають українці Олексій Хобленко та Володимир Костевич.

    Раніше повідомлялося про інтерес до Кузика з боку «Челсі», «Порту» та «Бенфіки».

    Кузик – не єдиний варіант для посилення польського клубу, «Лех» також цікавиться форвардом софійського ЦСКА Кирилом Десподовим.

    Українець у поточному сезоні провів 33 матчі у складі «Сталі», у яких забив вісім голів і зробив три результативні передачі.

    «Лех» після 36 турів займає третє місце у першій вісімці чемпіонату Польщі.

    Джерело: Tribuna.com

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