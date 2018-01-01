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    Щербо подав до суду на українську переможницю Ігор Гуцу, яка звинуватила його в згвалтуванні

    У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році
    Шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Віталій Щербо звернувся до суду США в зв'язку зі звинуваченнями в згвалтуванні дворазової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики з України Тетяни Гуцу. Про це він повідомив у коментарі порталу TUT.by. «Єдине, що можу сказати: я подав на неї до суду. Це природно, це
    • Сьогодні, 16:42
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    Віталій Щербо
    Віталій Щербо

    У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році

    Шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Віталій Щербо звернувся до суду США в зв'язку зі звинуваченнями в згвалтуванні дворазової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики з України Тетяни Гуцу.

    Про це він повідомив у коментарі порталу TUT.by.

    «Єдине, що можу сказати: я подав на неї до суду. Це природно, це зрозуміло було з самого початку - я готувався з адвокатами, тому в лютому вже буде перше слухання. Зараз процес йде», - повідомив він.

    «Як суд пройде, як все це закінчиться, якщо захочеться комусь дізнатися якісь подробиці про ту брехню, яку вона говорить, нестиковки, все, що було сказано неадекватною людиною, - тоді можна. А зараз що говорити? Нічого», - сказав Щербо.

    У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році.

    суд
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