Щербо подав до суду на українську переможницю Ігор Гуцу, яка звинуватила його в згвалтуванні

У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році

Шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Віталій Щербо звернувся до суду США в зв'язку зі звинуваченнями в згвалтуванні дворазової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики з України Тетяни Гуцу. Про це він повідомив у коментарі порталу TUT.by. «Єдине, що можу сказати: я подав на неї до суду. Це природно, це



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Віталій Щербо

У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році

Шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Віталій Щербо звернувся до суду США в зв'язку зі звинуваченнями в згвалтуванні дворазової олімпійської чемпіонки зі спортивної гімнастики з України Тетяни Гуцу.

Про це він повідомив у коментарі порталу TUT.by.

«Єдине, що можу сказати: я подав на неї до суду. Це природно, це зрозуміло було з самого початку - я готувався з адвокатами, тому в лютому вже буде перше слухання. Зараз процес йде», - повідомив він.

«Як суд пройде, як все це закінчиться, якщо захочеться комусь дізнатися якісь подробиці про ту брехню, яку вона говорить, нестиковки, все, що було сказано неадекватною людиною, - тоді можна. А зараз що говорити? Нічого», - сказав Щербо.

У жовтні минулого року Гуцу заявила, що Щербо згвалтував її під час поїздки команди до Німеччини в 1991 році.