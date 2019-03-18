Шевченко хоче здивувати своїм рішенням про запрошення Мораєша



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У понеділок збірна України розпочала підготовку до першого матчу відбірного циклу Євро-2020 проти команди Португалії. Сьогодні ж відбулася традиційна прес-конференція головного тренера української національної команди Андрія Шевченка. Звичайно, головною темою була натуралізація шахтарського бразильця Жуніора Мораєша.

«Якщо чесно, то для мене це така ж новина, як і для вас, - хоче здивувати Андрій Миколайович. - Я читав сьогодні про це, але я ні з ким про це не говорив і не бачився. Після тренування зв'яжемося з «Шахтарем». Якщо він дійсно отримав український паспорт, ми зв'яжемося з ним, поговоримо. Коли у мене буде вся офіційна інформація, я буду розглядати його як кандидата в національну збірну. Прийму рішення сьогодні ввечері».

Нагадаємо, що матч Португалія - Україна відбудеться 22 березня.

Джерело: Dynamo.kiev.ua