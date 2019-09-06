Шевченко: Не тренувалися вдома на синтетиці, бо не маємо полів такої якості, як у Литві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Шевченко розраховує повернутися з Вільнюса з перемогою ФФУ

Прес-конференція наставника збірної України напередодні матчу з Литвою

Наставник збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з пресою на передматчевій прес-конференції напередодні поєдинку зі збірною Литви у відбірному циклі Євро-2020.

Збірна Литви, як можна було побачити на останніх тренуваннях, особливу увагу приділяла стандартам. Ви, напевно, вивчали суперника. Наскільки така гра приносить литовцям результат?

Однозначно, з цими варіантами ми працювали. Найперше з нашими стандартами. Це відмінна зброя при наявності виконавців. Для будь-якої команди, і для нас, і для Литви, дозволяють бути агресивними, небезпечними.

Гра відбудеться на штучному полі, але ви відмовилися тренуватися на синтетиці в Україні. Чому?

Річ у тім, що в Києві немає поля такої якості, як тут (нагадаємо, що президент ФФУ/УАФ Андрій Павелко відкрив у Мартусівці на Київщині завод з виробництва штучних полів; виходить, потрібної якості полів вони не випускають – прим.). У Києві є синтетика, але вона не збігається з параметрами і характеристиками з місцевою. Адже різні покоління синтетичних полів відрізняються, і тому ми вирішили не навантажувати даремно хлопців у Києві, а потренуватися вже тут, на тому полі, на якому ми будемо грати.

Чи можете виділити в збірній Литви когось персонально?

Не люблю виділяти гравців індивідуально. Граючи вдома, будь-яка команда хоче показати хороший футбол. Ми це розуміємо, і готові до опору з боку господарів. Але, в будь-якому випадку, перед нами стоїть завдання перемогти.

Ви спілкувалися з кимось із суперників збірної Литви, з якими вона вже грала раніше?

Немає сенсу думати про те, що вже минуло. Завтра буде матч, і моє завдання як тренера – підготувати команду, для того щоб вона завтра вирішила поставлене завдання.

У заявці може бути 23 гравці, але в Литву прилетіло 24. Уже знаєте, кого завтра відчепите від заявки?

Як би не було важко, це треба робити. З цим ми визначимося після сьогоднішнього тренування. Повторюся, що футболісти ставлять мене в дуже скрутне становище, так як працюють з великим бажанням і самовіддачею. Звичайно нелегко, визначити кращих, але це потрібно зробити. І гравці повинні це також розуміти.

На стадіоні очікується аншлаг, і тренер збірної Литви сказав, що це заслуга збірної України. Як ви сприймаєте ці слова?

Звичайно, приємно чути такі слова. Але у нас є завдання, вдало зіграти решту матчів і виграти завтрашній поєдинок, при всій повазі до суперника і місцевих уболівальників.