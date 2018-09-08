Шевченко: Не виключено, що в матчі зі Словаччиною будуть зміни у складі



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Головний тренер збірної України поділився очікуваннями від майбутнього матчу з командою Словаччини

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко провів прес-конференцію напередодні поєдинку зі Словаччиною в Лізі націй.

На думку тренера, психологія буде грати не головну роль.

«Словаччина — хороша команда. У неї багато досвідчених гравців, вона практично не змінюється. Добре грає, збалансована. Суперники мали більше часу на підготовку до матчу, ніж ми. Вони провели товариський поєдинок, а ми — офіційний. У нас був непростий матч у Чехії, ми віддали багато енергії. Важливо, щоб усі відновилися», - зауважив він.

«У нас є футболісти, які не завжди грають у своїх клубах. Будемо це враховувати. Тим, хто виходив в основі, але не грає в клубі, буде важкувато. Будемо дивитися, розмовляти й визначати склад. Він стане відомий завтра. Не виключено, що будуть зміни. За два дні на третій грати непросто. Головне, щоб гравці відновилися й були готові фізично. Психологія, на мій погляд, буде грати не головну роль», - зазначив Шевченко.

За словами Шевченка, головне, щоб гравці відновилися й були готові фізично.

«За два дні на третій грати непросто. Головне, щоб гравці відновилися й були готові фізично. Психологія, на мій погляд, буде грати не головну роль. У словаків збалансована команда. Вони впродовж довгого часу грають одним і тим самим складом, при цьому досягають результату. У чехів же команда частіше змінюється, більше футболістів задіяно», - сказав фахівець.

«У нас є час подивитися, проаналізувати й зрозуміти ситуацію. Повторюся, важливо, щоб футболісти відновилися. Ми маємо замало часу: гра, переїзд... Щоб досягати результату з таким сильним суперником, треба мати енергію. Будемо це враховувати при визначенні складу», - наводить слова тренера прес-служба Федерації футболу України.

Нагадаємо, матч Україна - Словаччина відбудеться 9-го вересня на «Арені-Львів».



