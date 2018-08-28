Шевченко оголосив склад збірної України на стартові матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини



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Фото: ФФУ

Загалом виклик на найближчий збір отримали 24 виконавці

Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список гравців, викликаних для підготовки та участі у матчах Ліги націй УЄФА 6-го та 9 вересня — проти збірних Чехії та Словаччини.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

До вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах, наставник додав 16 футболістів із Прем'єр-ліги України.

Загалом виклик на найближчий збір отримали 24 виконавці.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Леганес», Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракіцький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Микита Бурда («Динамо» Київ), Олександр Караваєв («Зоря» Луганськ), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко («Андерлехт», Бельгія), Андрій Цуріков («Олександрія»).

Півзахисники: Євген Коноплянка («Шальке», Німеччина), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва — «Шахтар» Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (усі — «Динамо» Київ), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Руслан Маліновський («Генк», Бельгія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Бєсєдін («Динамо» Київ).

Уперше виклик до головної команди отримали два гравці — захисники «Шахтаря» Олег Данченко та «Олександрії» Андрій Цуріков.

У резервному списку, оголошеному раніше, залишаються захисник Василь Кравець з іспанського «Луго» та форвард Євген Селезньов із турецького «Акхісару».

Збір національної команди розпочнеться 3 вересня в Києві.