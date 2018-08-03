Шевченко працюватиме експертом на одному з онлайн -сервісів в Італії



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Андрій Шевченко. Фото: ФФУ

Компанію тренеру збірної України складуть Луїш Фігу, Паоло Мальдіні, Франческо Гвідолін та інші

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде працювати експертом на італійському стрімінговому сервісі Dazn.

Про це повідомляє LaPresse.

«Радий повернутися в Італію. Це прекрасний проект», - сказав Шевченко.

Також експертами будуть Луїш Фігу, Паоло Мальдіні, Франческо Гвідолін і Роберто Краверо.

Незабаром назвуть ще запрошених фахівців.

Dazn - платний стрімінговий сервіс, на якому доступні трансляції матчів італійської серії А і серії Б, Прімери Іспанії, французької ліги 1, а також інші види спорту.

Вартість місячної підписки - 9,90 євро, перший місяць - безкоштовно.

Джерело: ua.tribuna.com