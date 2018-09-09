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    Шевченко прокоментував перемогу нашої збірної над Словаччиною

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    Фото надане сайтом xsport.ua - Шевченко прокоментував перемогу нашої збірної над Словаччиною
    Фото надане сайтом xsport.ua

    Андрій Шевченко: «Зі Словаччиною потрібно було терпіти і не ризикувати»

    Тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі каналу «Футбол 1» прокоментував перемогу над Словаччиною.

    «Знали, що Словаччина дуже збалансована команда. Знали, що гра буде важкою і в'язкою. Вдячний хлопцям.

    У плані психології після хорошого матчу з чехами було важливо відновитися. Потрібно було терпіти і не ризикувати.

    Просили гравців не робити необачних передач, грати компактно і повертатися при втраті м'яча, а моменти прийдуть. Дивилися по хлопцям, якщо хтось втомився, то його потрібно замінити.

    Пенальті Ярмоленко? Він раніше їх виконував і забивав. Є два-три гравці, які б'ють пенальті. Зі словаками було важко атакувати. У них є швидкі гравці, які можуть контратакувати.

    Вдячний команді, яка правильно виконала установку. Просили гравців тримати лінію вище і звужувати коридор. При будь-якій передачі у середину у Хамшіка було дуже мало простору.

    Для мене було важливо правильно підготуватися до гри. Важко грати при порожніх трибунах, але підтримка за стадіоном все-таки була.

    Плани на найближчі матчі? Нас цікавить не тільки турнір, але і робота з командою. Потрібно постійно випробовувати нові речі.

    Награвати нові зв'язки і зміцнювати старі. Якщо є якесь вікно, потрібно працювати»,- зазначив український спеціаліст.

    Збірна України Андрій Шевченко Ліга націй
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