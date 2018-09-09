Шевченко прокоментував перемогу нашої збірної над Словаччиною
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Андрій Шевченко: «Зі Словаччиною потрібно було терпіти і не ризикувати»
Тренер збірної України Андрій Шевченко в ефірі каналу «Футбол 1» прокоментував перемогу над Словаччиною.
«Знали, що Словаччина дуже збалансована команда. Знали, що гра буде важкою і в'язкою. Вдячний хлопцям.
У плані психології після хорошого матчу з чехами було важливо відновитися. Потрібно було терпіти і не ризикувати.
Просили гравців не робити необачних передач, грати компактно і повертатися при втраті м'яча, а моменти прийдуть. Дивилися по хлопцям, якщо хтось втомився, то його потрібно замінити.
Пенальті Ярмоленко? Він раніше їх виконував і забивав. Є два-три гравці, які б'ють пенальті. Зі словаками було важко атакувати. У них є швидкі гравці, які можуть контратакувати.
Вдячний команді, яка правильно виконала установку. Просили гравців тримати лінію вище і звужувати коридор. При будь-якій передачі у середину у Хамшіка було дуже мало простору.
Для мене було важливо правильно підготуватися до гри. Важко грати при порожніх трибунах, але підтримка за стадіоном все-таки була.
Плани на найближчі матчі? Нас цікавить не тільки турнір, але і робота з командою. Потрібно постійно випробовувати нові речі.
Награвати нові зв'язки і зміцнювати старі. Якщо є якесь вікно, потрібно працювати»,- зазначив український спеціаліст.