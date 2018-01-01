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    Шість гравців «Дніпра» підписали нові контракти з клубом

    Після 22 турів «Дніпро» займає в турнірній таблиці другої ліги «Б» п'яте місце
    В кінці минулого року у ряду гравців «Дніпра» закінчилися контракти, і після виходу з відпустки вони продовжили трудові відносини з клубом. Нові угоди підписали Іван Пономаренко, Дмитро Вергун, Сергій Палюх, Володимир Кіричук і Максим Луговський, повідомляє офіційний сайт. Також до цього списку додався і Денис Костишин, який підписав
    • Сьогодні, 18:59
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    Лідер Дніпра Денис Баланюк. Фото: ФК Дніпро
    Лідер Дніпра Денис Баланюк. Фото: ФК Дніпро

    Після 22 турів «Дніпро» займає в турнірній таблиці другої ліги «Б» п'яте місце

    В кінці минулого року у ряду гравців «Дніпра» закінчилися контракти, і після виходу з відпустки вони продовжили трудові відносини з клубом.

    Нові угоди підписали Іван Пономаренко, Дмитро Вергун, Сергій Палюх, Володимир Кіричук і Максим Луговський, повідомляє офіційний сайт.

    Також до цього списку додався і Денис Костишин, який підписав контракт до 30 червня 2018 року.

    Додамо, що після 22 турів «Дніпро» займає в турнірній таблиці другої ліги «Б» п'яте місце, маючи в активі 33 бали.

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