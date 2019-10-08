Шовковський розповів про прощальний матч



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Олександр Шовковський Еспресо

Легендарний голкіпер «Динамо» давно готовий провести шоу для уболівальників

Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський розповів про можливість проведення прощального матчу. Сам колишній футболіст давно готовий до нього.

«Стосовно прощального матчу – гарне питання. Так відповім, якби все залежало від мене, давно його провів би», - написав Шовковський в мережі Інстаграм.

Шовковський почав професіональну кар’єру в «Динамо» 1993 року. Завершив виступи наприкінці 2016 року. Зіграв 92 матчі в складі збірної України.

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