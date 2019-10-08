  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шовковський розповів про прощальний матч

    • Розсилка
    Олександр Шовковський&nbsp; - Шовковський розповів про прощальний матч
    Олександр Шовковський 
    Еспресо

    Легендарний голкіпер «Динамо» давно готовий провести шоу для уболівальників

    Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський розповів про можливість проведення прощального матчу. Сам колишній футболіст давно готовий до нього.

    «Стосовно прощального матчу – гарне питання. Так відповім, якби все залежало від мене, давно його провів би», - написав Шовковський в мережі Інстаграм.

    Шовковський почав професіональну кар’єру в «Динамо» 1993 року. Завершив виступи наприкінці 2016 року. Зіграв 92 матчі в складі збірної України.

    Читайте також: Український плавець Романчук здобув срібло в Індіанаполісі
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Олександр Шовковський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ