Шовковський розповів про прощальний матч
Олександр Шовковський
Еспресо
Легендарний голкіпер «Динамо» давно готовий провести шоу для уболівальників
Колишній воротар київського «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський розповів про можливість проведення прощального матчу. Сам колишній футболіст давно готовий до нього.
«Стосовно прощального матчу – гарне питання. Так відповім, якби все залежало від мене, давно його провів би», - написав Шовковський в мережі Інстаграм.
Шовковський почав професіональну кар’єру в «Динамо» 1993 року. Завершив виступи наприкінці 2016 року. Зіграв 92 матчі в складі збірної України.
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