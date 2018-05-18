Швейцарія несподівано вибила Фінляндію з Чемпіонату світу з хокею. Матчі чвертьфіналу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото HHOF-IIHF IMAGES

Також у півфінал вийшли США та Швеція

Збірна США обіграла команду Чехії у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу 2018 року з хокею та вийшла у півфінал.

Американці вели 2:0, але втратили перевагу. Проте команда США знову вийшла вперед завдяки шайбі Патріка Кейна, і цей гол став переможним.

Але найбільша сенсація сталася у матчі збірних Швейцарії та Фінляндії.

Фіни закинули першими та довгий час вели у рахунку. Швейцарці відігралися у другому періоду, забивши три голи за кілька хвилини.

Надалі фінська команда відіграла одну шайбу, але наздогнати суперника так і не зуміла.

Чемпіонат світу з хокею 2018 року

Чвертьфінал

США – Чехія – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

1:0 - Кейн (Раян), 10:36, 2:0 - Аткінсон (Боніно, Годро), 12:19, 2:1 - Ржепік (Факса, Гудас), 24:56, 2:2 - Нечас (Пастрняк, Гронек), 30:55, ГБ, 3:2 - Кейн (Раян), 46:58.

Фінляндія – Швейцарія – 2:3 (1:0, 3:0, 1:0)

1:0 - Нутіваара (Рантанен, Койвісто), 7:01, 1:1 - Корві (Фіала, Нідеррайтер), 29:13, 1:2 - Верміна (Маєр), 32:32, 1:3 - Гофманн (Мозер, Фора), 33:08, 2:3 - Рантанен (Ахо, Савінайнен), 47:30, ГБ.

Швеція – Латвія – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 - Форсберг (Кемпе, Екман-Ларссон), 26:36, 1:1 - Блюгерс (Букартс), 31:59, 2:1 - Арвідссон, 41:49, 3:1 - Екман-Ларссон, 46:27, ГБ, 3:2 - Балцерс, 50:21.

Після цього визначилися всі півфіналісти Чемпіонату світу. 19 травня збірна Швеції зіграє зі збірною США, а збірна Канади – зі збірною Швейцарії.

Нагадаємо, Росія програла Канаді у чвертьфіналі Чемпіонату світу з хокею.