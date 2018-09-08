Швейцарія знищила Ісландію у межах першого туру Лігі націй (відео)
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Фото надане ресурсом bkru.co
Шість м'ячів побувало у воротах скандинавської збірної
Швейцарія розгромила Ісландію з рахунком 6: 0 у домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги націй.
Ліга націй УЄФА з футболу
Дивізіон A
Матч 1-го туру
Швейцарія – Ісландія – 6:0
Голи: Цубер, 13, Закарія, 23, Шачірі, 53, Сеферович, 67, Аджеті, 71, Мехмеді, 82
Швейцарія: Зоммер - Мбабу, Шер, Аканжі, Родрігес - Закарія, Джака - Емболія (Аджеті, 65), Шачірі, Цубер (Соу, 79) - Сеферович (Мехмеді, 72)
Ісландія: Халльдоурссон - Севарссон, Р. Сігурдссон, Інгасон, Скуласон - Гісласон (Сігурйонссон, 74), Г. Сігурдссон, Палссон, Б. Б'ярнасон (Е. Б'ярнасон, 65) - Бедварссон, Сігурдарсон (Кьяртанссон, 60)
Попередження: Шер, емболії, Джака - Р. Сігурдссон