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    Швейцарія знищила Ісландію у межах першого туру Лігі націй (відео)

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    Фото надане ресурсом&nbsp;bkru.co - Швейцарія знищила Ісландію у межах першого туру Лігі націй (відео)
    Фото надане ресурсом bkru.co

    Шість м'ячів побувало у воротах скандинавської збірної

    Швейцарія розгромила Ісландію з рахунком 6: 0 у домашньому матчі першого туру групового етапу Ліги націй.

    Ліга націй УЄФА з футболу

    Дивізіон A

    Матч 1-го туру

    Швейцарія – Ісландія – 6:0

    Голи: Цубер, 13, Закарія, 23, Шачірі, 53, Сеферович, 67, Аджеті, 71, Мехмеді, 82

    Швейцарія: Зоммер - Мбабу, Шер, Аканжі, Родрігес - Закарія, Джака - Емболія (Аджеті, 65), Шачірі, Цубер (Соу, 79) - Сеферович (Мехмеді, 72)

    Ісландія: Халльдоурссон - Севарссон, Р. Сігурдссон, Інгасон, Скуласон - Гісласон (Сігурйонссон, 74), Г. Сігурдссон, Палссон, Б. Б'ярнасон (Е. Б'ярнасон, 65) - Бедварссон, Сігурдарсон (Кьяртанссон, 60)

    Попередження: Шер, емболії, Джака - Р. Сігурдссон

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