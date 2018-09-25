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    Швейцарські вболівальники протестували проти кіберфутболу під час матчу (відео)

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    Фото взяте з pcgamer.com - Швейцарські вболівальники протестували проти кіберфутболу під час матчу (відео)
    Фото взяте з pcgamer.com

    Фанати «Янг Бойз» викинули на поле тенісні м'ячі та джойстики

    Швейцарські футбольні фанати перервали матч національного чемпіонату між «Янг Бойз» і «Базелем», щоб висловити протест проти кіберспорту.

    Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на PC Gamer.

    На 16-й хвилині зустрічі вболівальники почали кидати на поле тенісні м'ячі та джойстики від ігрових приставок.

    Через це головному арбітру матчу довелося перервати гру та дочекатися того моменту, коли стюарди очистять футбольне поле.

    Окрім того, на фанатській трибуні «Янг Бойз» у першому таймі з'явився банер, на якому вболівальники нецензурно відгукнулися про кіберспорт.

    У «Базеля» є своя команда з футбольної відеогри FIFA.

    Клуб «Янг Бойз», у свою чергу, лобіює ідею про створення «кіберчемпіонату» Швейцарії з футболу та вже запропонував керівництву ліги зобов'язати всі клуби обзавестися кіберспортивними підрозділами.

    Джерело: Newsru.com

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