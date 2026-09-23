«Хотіли взяти Київ за три дні. Чому через чотири роки горить Москва?»: Сибіга звернувся до Росії в ООН

Глава українського МЗС також порівняв російські атаки на українські міста з облогою Ленінграда під час Другої світової війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради Безпеки ООН звернувся до Росії, нагадавши про плани російського керівництва швидко захопити Київ на початку повномасштабного вторгнення, проте зараз під удари потрапляє також столиця країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра.

«Ви хотіли взяти Київ за три дні. Як вийшло, що через чотири роки горить Москва?» – сказав Сибіга, звертаючись до російської сторони.

Глава українського МЗС також порівняв російські атаки на українські міста з облогою Ленінграда під час Другої світової війни. За його словами, міжнародна спільнота справедливо засуджує дії нацистської Німеччини під час облоги міста, тоді як Росія сьогодні застосовує подібну тактику проти українців.

«Мир справедливо засуджує облогу Ленінграда нацистами. Сьогодні Росія застосовує той самий метод проти українців. Кремль відтворює злочини минулого», – заявив Сибіга.

Міністр наголосив, що російські удари по цивільній інфраструктурі та населених пунктах відбуваються попри міжнародні заклики до припинення війни. Він закликав держави-члени ООН продовжувати тиск на Росію та домагатися припинення її агресії проти України.

Сибіга також наголосив на необхідності збереження міжнародної єдності щодо підтримки України. За його словами, Москва має припинити атаки та погодитися на повне, негайне й безумовне припинення вогню.