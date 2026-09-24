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Зеленський анонсував домовленість стосовно ракет для Patriot

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський анонсував домовленість стосовно ракет для Patriot
Patriot використовуються для захисту українських міст та інфраструктури від російських балістичних ракет
фото: US Army

Президент України повідомив про новий пакет боєприпасів для американських систем ППО

Президент України Володимир Зеленський заявив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він повідомив під час спілкування з представниками української громади у США, передає «Главком».

За словами Зеленського, Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot, які використовуються для захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

«Ми домовилися про новий пакет ракет для Patriot», – сказав президент. Зеленський не уточнив, із якою саме країною була досягнута домовленість, а також не назвав кількість ракет і строки їхнього постачання.

Президент наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишається одним із пріоритетів України. За його словами, системи Patriot мають особливе значення для захисту від російських балістичних ракет.

Україна використовує комплекси Patriot для перехоплення російських балістичних та інших повітряних цілей. Раніше Київ неодноразово закликав партнерів збільшити постачання таких систем і ракет до них.

Варто також зазначити, що Німеччина готова допомогти забезпечити високий попит на ракети-перехоплювачі для систем Patriot, зокрема для потреб України. Однак для цього Берліну необхідно отримати згоду Сполучених Штатів.

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Теги: Володимир Зеленський війна системи ППО Patriot

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