Сирійські біженці видавали себе в Греції за українську волейбольну команду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сирійські «українці» ekathimerini.com

Грецька поліція затримала 10 надто засмаглих «українців»

Грецька поліція затримала 10 сирійських біженців без документів, які видавали себе за українських волейболістів.

Усі затримані були в однаковому спортивному екіпіруванні. Правоохоронці зупинили їх в аеропорту Афін, звідки сирійці намагалися вилетіти вглиб континенту, інформує ekathimerini.com.

Підозру викликали українські паспорти «волейболістів». Усі вони були або підробленими, або втраченими чи викраденими в господарів.

Читайте також: Збірна України з волейболу вперше вийшла чвертьфінал чемпіонату Європи