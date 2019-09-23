  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сирійські біженці видавали себе в Греції за українську волейбольну команду

    • Розсилка
    Сирійські&nbsp;&laquo;українці&raquo; - Сирійські біженці видавали себе в Греції за українську волейбольну команду
    Сирійські «українці»
    ekathimerini.com

    Грецька поліція затримала 10 надто засмаглих «українців»

    Грецька поліція затримала 10 сирійських біженців без документів, які видавали себе за українських волейболістів.

    Усі затримані були в однаковому спортивному екіпіруванні. Правоохоронці зупинили їх в аеропорту Афін, звідки сирійці намагалися вилетіти вглиб континенту, інформує ekathimerini.com.

    Підозру викликали українські паспорти «волейболістів». Усі вони були або підробленими, або втраченими чи викраденими в господарів.

    Читайте також: Збірна України з волейболу вперше вийшла чвертьфінал чемпіонату Європи
    Читайте також
    волейбол біженці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ