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    Збірна України з волейболу вперше вийшла чвертьфінал чемпіонату Європи

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    Збірна України з волейболу - Збірна України з волейболу вперше вийшла чвертьфінал чемпіонату Європи
    Збірна України з волейболу
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    У 1/8 фіналу українці перемогли співгосподарів фінального турніру з Бельгії

    Чоловіча збірна України з волейболу перемогла в Антверпені команду Бельгії в 1/8 чемпіонату Європи. Змагання відбуваються з 12 по 29 вересня в Словенії, Франції, Бельгії та Нідерландах.

    Україна – Бельгія – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10)

    Бельгія: Дероо (10), ван де Вельде (14), ван ден Дріс (19), Томас Россо (8), ван де Воорде (5), Д’Гульст (1); Лові Штуер (ліберо), Ігор Ґробельни (4), Валкірс, Бетенс (1), Пітер Кольман. Тренер – Брехт ван Керкхове

    Україна: Дмитро Терьоменко (9), Владислав Діденко (1), Олег Плотницький (8), Юрій Семенюк (12), Дмитро Вієцький (23), Ян Єрещенко (20); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Тимофій Полуян, Володимир Ковальчук, Юрій Томин. Тренер – Уґіс Крастіньш

    21 вересня. Антверпен. Sportpaleis. 6 600 глядачів

    У 1/4 фіналу наша команда 24 вересня зіграє проти Сербії.

    Для України це перший в історії вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.

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