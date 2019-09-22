Збірна України з волейболу вперше вийшла чвертьфінал чемпіонату Європи
У 1/8 фіналу українці перемогли співгосподарів фінального турніру з Бельгії
Чоловіча збірна України з волейболу перемогла в Антверпені команду Бельгії в 1/8 чемпіонату Європи. Змагання відбуваються з 12 по 29 вересня в Словенії, Франції, Бельгії та Нідерландах.
Україна – Бельгія – 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10)
Бельгія: Дероо (10), ван де Вельде (14), ван ден Дріс (19), Томас Россо (8), ван де Воорде (5), Д’Гульст (1); Лові Штуер (ліберо), Ігор Ґробельни (4), Валкірс, Бетенс (1), Пітер Кольман. Тренер – Брехт ван Керкхове
Україна: Дмитро Терьоменко (9), Владислав Діденко (1), Олег Плотницький (8), Юрій Семенюк (12), Дмитро Вієцький (23), Ян Єрещенко (20); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Тимофій Полуян, Володимир Ковальчук, Юрій Томин. Тренер – Уґіс Крастіньш
21 вересня. Антверпен. Sportpaleis. 6 600 глядачів
У 1/4 фіналу наша команда 24 вересня зіграє проти Сербії.
Для України це перший в історії вихід у чвертьфінал чемпіонату Європи.