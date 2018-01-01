Список зимових трансферів всіх клубів української Прем’єр-ліги 2018 року

Зимове трансферне вікно в УПЛ завершується 2 березня 2018 року

Зимове трансферне вікно (період реєстрації гравців) в Україні відкривається 31 січня 2018 року, зачиниться – 2 березня 2018-го. Список переходів клубів української Прем'єр-ліги. «Верес» (Рівне): Прийшли: п. Каленчук («Олександрія», вільний агент), з. Приймак («Прикарпаття»), п. Кожанов



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Українська Прем'єр-ліга

Зимове трансферне вікно в УПЛ завершується 2 березня 2018 року

Зимове трансферне вікно (період реєстрації гравців) в Україні відкривається 31 січня 2018 року, зачиниться – 2 березня 2018-го.

Список переходів клубів української Прем'єр-ліги.

«Верес» (Рівне):

Прийшли: п. Каленчук («Олександрія», вільний агент), з. Приймак («Прикарпаття»), п. Кожанов («Маріуполь», вільний агент), п. Поступаленко («Олімпік»), з. Каменюка («Зоря», оренда);

Пішли: п. Федорчук (вільний агент), п. Кучеров (вільний агент), н. Палагнюк (вільний агент), п. Є. Пасіч (вільний агент), п. Г. Пасіч (вільний агент), в. Когут (вільний агент), з. Кобін (вільний агент);

«Ворскла» (Полтава):

Прийшли: н. Васін (вільний агент);

Пішли: п. А. Ткачук (вільний агент), з. Матвієнко («Шахтар», повернувся з оренди), н. Загорулько (вільний агент), в. Сарнавський (вільний агент);

«Динамо» (Київ):

Прийшли: п. Вербіч («Копенгаген», 4 млн євро),п. Калітвінцев («Зоря», повернувся з оренди), п. Ескобар («Васку да Гама», повернувся з оренди), з. Очігава («Олімпік», повернувся з оренди), н. Хльобас («Динамо» Мінськ, повернувся з оренди), з. Шабанов («Олімпік»), п. Ротань («Славія»);

Пішли: з. Віда («Бешикташ», вільний агент);

«Зірка» (Кропивницький):

Прийшли: н. Есеола («Арсенал-Київ», повернувся з оренди);

Пішли: п. Кастельс (вільний агент), з. Олександр Зозуля (вільний агент);

«Зоря» (Луганськ):

Прийшли: п. Ондуа (вільний агент), з. Михайличенко («Динамо», оренда), з. Тимчик («Динамо», оренда), з. Литвин (вільний агент);

Пішли: п. Гречишкін («Шахтар», повернувся з оренди), н. Паулінью (вільний агент), з. Пилявський («Рубін», повернувся з оренди), в. О. Шевченко (вільний агент), п. Калітвінцев («Динамо», повернувся з оренди), з. Сухоцький («Слован» Братислава, вільний агент), з. Опанасенко (вільний агент), з. Каменюка («Верес», оренда);

«Карпати» (Львів):

Прийшли: Заборона на реєстрацію нових футболістів. п. Вербний («Рух», повернувся з оренди);

Пішли: н. Гладкий (вільний агент), п. Ксьонз (вільний агент), п. Мемешев (вільний агент), п. Кортеджано (Леччо);

«Маріуполь» (Маріуполь):

Прийшли: п. Дедечко (СКА «Хабаровськ», вільний агент);

Пішли: п. Тотовицький («Шахтар», повернувся з оренди), п. Болбат («Шахтар», повернувся з оренди), з. Вакуленко («Шахтар», повернувся з оренди), з. Ерікс (вільний агент), п. Віценець (завершив кар'єру), п. Рудика (вільний агент), п. Кожанов («Верес»), н. Кісіль («Олімпік»), з. Ерік Сантос (вільний агент);

«Олександрія» (Олександрія):

Прийшли: немає;

Пішли: п. Каленчук («Верес», вільний агент), п. Чорній (вільний агент), п. Козак («Рух»), з. Басов (вільний агент);

«Олімпік» (Донецьк):

Прийшли: з. Козлов («Геліос», повернувся з оренди), з. Счастливцев («Геліос», повернувся з оренди), в. Котляров («Геліос», повернувся з оренди), н. Кісіль («Маріуполь»), п. Коберідзе («Десна», оренда);

Пішли: п. Шестаков («Діошдьор»), з. Очігава («Динамо», повернувся з оренди), з. Лук'янчук («Динамо», повернувся з оренди), п. Мігунов («Шахтар», повернувся з оренди), п. Поступаленко («Верес»), п. Богданов («Арка» Гдиня), з. Лухтанов (вільний агент), п. Прийомов (вільний агент), н. Міхальов (вільний агент);

«Сталь» (Кам’янське):

Прийшли: з. Ощипко (ФК Львів, вільний агент);

Пішли: н. Обрадовіч (вільний агент), з. Михайличенко («Динамо», повернувся з оренди), з. Тимчик («Динамо», повернувся з оренди), н. Щебетун («Динамо», повернувся з оренди);

«Чорноморець» (Одеса):

Прийшли: немає;

Пішли: в. Гутор (вільний агент), п. Ндіайє (вільний агент), з. Каплієнко (вільний агент), н. Барилко (завершив кар'єру), п. Каверін (вільний агент), н. Васін («Ворскла»), в. Федоренко (вільний агент), н. Сільвіо (вільний агент), н. Хобленко («Лех», оренда);

«Шахтар» (Донецьк):

Прийшли: з. Додо («Курітіба», 2 млн євро), п. Болбат («Маріуполь», повернувся з оренди), п. Тотовицький («Маріуполь», повернувся з оренди), п. Гречишкін («Зоря», повернувся з оренди), н. Веллінгтон Нем («Сан-Паулу», повернувся з оренди), з. Матвієнко («Ворскла», повернувся з оренди);

Пішли: з. Азеведо (ПАОК).

Джерело: Футбол 24