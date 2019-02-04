Співак і герой епічного фільму: раптово помер 55-річний чотириразовий олімпійський чемпіон
-
Розсилка
Матті Нюкянен страждав на діабет
У Фінляндії у віці 55 років помер чотириразовий олімпійський чемпіон зі стрибків на лижах із трампліна Матті Нюкянен.
Останнім часом він хворів на діабет.
За даними порталу телерадіомовлення Yle, смерть Нюкканена настала раптово, в ніч на понеділок, 4 лютого.
Матті Нюкянен — чотириразовий олімпійський чемпіон і п'ятиразовий олімпійський медаліст. На зимових Олімпійських іграх у Калґарі в 1988 році він виборов три золоті медалі, зокрема в командних змаганнях.
Він був триразовим володарем Кубка світу та шестиразовим чемпіоном світу.
Нюкянен - один із небагатьох фінських спортсменів, який досяг успіху в музиці. Його перший альбом Yllatysten yo ("Ніч сюрпризів") у 1992 році став «золотим», тобто було продано 25000 платівок.
Три роки тому Матті став одним із ключових героїв кінострічки «Едді Орел», присвяченої епічному британському стрибунові Едді Едвардсу. Нюкянен з’являється у фільмі як непереможний, зарозумілий чемпіон на тлі аутсайдера-невдахи.