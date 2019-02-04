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    Співак і герой епічного фільму: раптово помер 55-річний чотириразовий олімпійський чемпіон

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    Матті Нюкянен досі вважається найсильнішим стрибуном на лижах в історії - Співак і герой епічного фільму: раптово помер 55-річний чотириразовий олімпійський чемпіон
    Матті Нюкянен досі вважається найсильнішим стрибуном на лижах в історії
    fis-ski.com

    Матті Нюкянен страждав на діабет

    У Фінляндії у віці 55 років помер чотириразовий олімпійський чемпіон зі стрибків на лижах із трампліна Матті Нюкянен.

    Останнім часом він хворів на діабет.

    За даними порталу телерадіомовлення Yle, смерть Нюкканена настала раптово, в ніч на понеділок, 4 лютого.

    Матті Нюкянен — чотириразовий олімпійський чемпіон і п'ятиразовий олімпійський медаліст. На зимових Олімпійських іграх у Калґарі в 1988 році він виборов три золоті медалі, зокрема в командних змаганнях.

    Він був триразовим володарем Кубка світу та шестиразовим чемпіоном світу.

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    Матті Нюкянен у Калґарі-1988. Фото - Olympic.org

    Нюкянен - один із небагатьох фінських спортсменів, який досяг успіху в музиці. Його перший альбом Yllatysten yo ("Ніч сюрпризів") у 1992 році став «золотим», тобто було продано 25000 платівок.

    Три роки тому Матті став одним із ключових героїв кінострічки «Едді Орел», присвяченої епічному британському стрибунові Едді Едвардсу. Нюкянен з’являється у фільмі як непереможний, зарозумілий чемпіон на тлі аутсайдера-невдахи.

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