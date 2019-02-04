Співак і герой епічного фільму: раптово помер 55-річний чотириразовий олімпійський чемпіон



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Матті Нюкянен досі вважається найсильнішим стрибуном на лижах в історії fis-ski.com

Матті Нюкянен страждав на діабет

У Фінляндії у віці 55 років помер чотириразовий олімпійський чемпіон зі стрибків на лижах із трампліна Матті Нюкянен.

Останнім часом він хворів на діабет.

За даними порталу телерадіомовлення Yle, смерть Нюкканена настала раптово, в ніч на понеділок, 4 лютого.

Матті Нюкянен — чотириразовий олімпійський чемпіон і п'ятиразовий олімпійський медаліст. На зимових Олімпійських іграх у Калґарі в 1988 році він виборов три золоті медалі, зокрема в командних змаганнях.

Він був триразовим володарем Кубка світу та шестиразовим чемпіоном світу.

Матті Нюкянен у Калґарі-1988. Фото - Olympic.org

Нюкянен - один із небагатьох фінських спортсменів, який досяг успіху в музиці. Його перший альбом Yllatysten yo ("Ніч сюрпризів") у 1992 році став «золотим», тобто було продано 25000 платівок.

Три роки тому Матті став одним із ключових героїв кінострічки «Едді Орел», присвяченої епічному британському стрибунові Едді Едвардсу. Нюкянен з’являється у фільмі як непереможний, зарозумілий чемпіон на тлі аутсайдера-невдахи.