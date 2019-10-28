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    Спортивний арбітражний суд дискваліфікував двох російських легкоатлеток

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    Допінг - Спортивний арбітражний суд дискваліфікував двох російських легкоатлеток
    Допінг
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    У росіянок виявлено допінг у пробах з Олімпіади-2012

    Спортивний арбітражний суд дискваліфікував російських легкоатлеток Юлію Гущину та Анну Назарову. Після контрольної перевірки у пробах росіянок з Олімпіади-2012 року виявлено заборонені речовини, інформує Р-Спорт.

    Гущину дискваліфікували на чотири роки з 27 березня 2017 року. Також анульовано всі її результати за період з 1 вересня 2011 по 31 грудня 2014 року.

    Назарову дискваліфікували на два роки з 17 травня 2017 року. Її результати анульовано з 8 серпня 2012 по 31 серпня 2014 року.

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    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада)
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