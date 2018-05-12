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    Спортивний клуб «Дніпро-1» влітку покинуть до шести гравців

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    СК &laquo;Дніпро-1&raquo;. Фото:&nbsp;СК &laquo;Дніпро-1&raquo;
    СК «Дніпро-1». Фото: СК «Дніпро-1»

    СК «Дніпро-1» поступився «Реал Фармі» в черговому матчі Другої ліги

    Тренерський штаб СК «Дніпро-1» на чолі з Дмитром Михайленком після програного «Реал-Фармі» матчу готовий до кадрових змін у найближче міжсезоння.

    Після того, як СК «Дніпро-1» поступився «Реал Фармі» в черговому матчі Другої ліги, тренери клубу отримали достатньо інформації щодо гравців, які в наступному сезоні захищатимуть кольори дніпровського клубу в Першій лізі.

    За інформацією джерел, керманич СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко був незадоволений і результатом зустрічі з одеситами, і якістю гри своїх підопічних. Через це група з п'яти-шести футболістів покине клуб в літнє трансферне вікно. Серед цих футболістів, за прогнозами, Сула, Гоменко, Варцаба та Поплавка.

    Нагадаємо, що СК «Дніпро-1» проводить свій перший сезон у професійному футболі й відразу достроково здобув путівку до Першої ліги.

    Джерело: ua-football.com

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