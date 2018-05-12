Спортивний клуб «Дніпро-1» влітку покинуть до шести гравців
- Сьогодні, 21:21
-
Розсилка
СК «Дніпро-1» поступився «Реал Фармі» в черговому матчі Другої ліги
Тренерський штаб СК «Дніпро-1» на чолі з Дмитром Михайленком після програного «Реал-Фармі» матчу готовий до кадрових змін у найближче міжсезоння.
Після того, як СК «Дніпро-1» поступився «Реал Фармі» в черговому матчі Другої ліги, тренери клубу отримали достатньо інформації щодо гравців, які в наступному сезоні захищатимуть кольори дніпровського клубу в Першій лізі.
За інформацією джерел, керманич СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко був незадоволений і результатом зустрічі з одеситами, і якістю гри своїх підопічних. Через це група з п'яти-шести футболістів покине клуб в літнє трансферне вікно. Серед цих футболістів, за прогнозами, Сула, Гоменко, Варцаба та Поплавка.
Нагадаємо, що СК «Дніпро-1» проводить свій перший сезон у професійному футболі й відразу достроково здобув путівку до Першої ліги.
Джерело: ua-football.com