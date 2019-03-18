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    Стаховський і Молчанов цього тижня зіграють на «челленджері» у Франції

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    Сергій Стаховський - Стаховський і Молчанов цього тижня зіграють на «челленджері» у Франції
    Сергій Стаховський

    Українські тенісисти виступлять на турнірі ATP Challenger Tour у Ліллі

    Сергій Стаховський посіяний під п'ятим номером у одиночному розряді і почне свій виступ на турнірі у Франції з другого кола. Його суперник визначиться в поєдинку між одним з переможців кваліфікації і росіянином Романом Сафіулліним.

    У парному розряді Сергій виступатиме разом з австралійцем Меттом Рідом. Українсько-австралійську пару чекає матч проти американського тандему Роберт Гелловей/Натаніель Ламмонс.

    Українець Денис Молчанов і його напарник Ігор Зеленай (Словаччина) очолили посів в парній сітці. У першому поєдинку вони зіграють з дуетом Давид Пел (Нідерланди)/Раміз Жюно (Австралія).

    Джерело: btu.org.ua

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